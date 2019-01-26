الناصرة:طلاب, مدرسة, بيت, الحكمة, الثّانويّة, يحصدون, ثمار, جهودهم, ويتميّزون, في, معدلات, شهادة, البجروت,

ضمن مشروع المنح المعطى من قبل جامعة تل أبيب حصد كلّ من الطلاب الخمسة ريحانة أبو أحمد، مالك أبو صهيون، سالم عباس، سوار زعبي ونعمة رواشدة خريجي مدرسة بيت الحكمة الثانوية منحة دراسيّة للدراسة الأكاديميّة في الجامعة نتيجة حصولهم على معدّل علامات عالٍ في شهادة البجروت. وبهذا يملك كلّ من الطلاب حريّة اختيار موضوع الدراسة المرغوب دون قيد حيث تتكفّل المنحة الدراسيّة بتمويل اللقب التّعلّيميّ الأكاديميّ كاملًا.

بفخر واعتزاز تبارك مدرسة بيت الحكمة الثّانويّة إدارتها وهيئتها التّدريسيّة لطلابها الأعزّاء هذا النّجاح المتميّز راجية لهم التّوفيق في مشاريعهم المستقبليّة وخطواتهم القادمة لنبني بهممهم مجتمعًا أفضل وأجمل.