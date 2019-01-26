قيادة, الشرطة, ورجال, دين, في, ندوة, بمدرسة, اورط, عكا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:في اطار مشروع الشرطة والشباب من أجل المجتمع "ميلاه" الذي يقوده افراد الشرطة الجماهيرية من مركز شرطة عكا يعقوب زيتون وعاموس ليف ران، عقد يوم امس الخميس 24.1.19 في المدرسة الثانوية "اورط التكنولوجية" في مدينة عكا بإدارة الأستاذ والمربي اياد صالح، لقاء حوار وعمل حول موضوع العنف وحالات القتل في المجتمع العربي.*

شارك في اللقاء قائد مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي اللواء جمال حكروش وحضرة حاخام مدينة عكا يوسف يشار وفضيلة الشيخ سمير عاصي وحضرة الكاهن صالح خوري وسعادة القاضي محمد علي وبروفيسور خولة ابو بكر وقائد مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي اللواء جمال حكروش وقائد مركز شرطة عكا المقدم ينيف رونين.*افتتح اللقاء مدير المدرسة الأستاذ إياد صالح*، الذي اشار في مستهل حديثة: "ان نحن نعيش في فترة فائض تكنولوجيا وفقر للروحانيات.العنف و حوادث القتل مستشرية، وبواسطه جهاز الثقافه والتعليم ممكن ان نبني مجتمع افضل وان نعزز الشعور القدره في التغيير".*هذا وقال حضرة الحاخام يشار في مستهل حديثه:* " ما تكرهه على نفسك لا تعمله لغيرك" ويجب ان نعزز شعور التفهم والتحسس لمشاعر الصديق وعدم المس به.التربيه يجب ان تبعدنا عن السوء وعلينة نحترم أحدنا الآخر".فضيلة الشيخ عاصي الذي أثنى لادارة الهيئه التدريسية في المدرسة على المبادرة وناشد الجميع بمكافحة العنف والقتل بواسطة العمل المشترك للشرطه والقيادات الدينية والتربوية "واضاف: " الإسلام ينبذ وينفي القتل وزهق الارواح ومن يقوم بذلك فعقابه كبير.. المرأة في الاسلام ذات مكانة ان كانت أم او او بنت او اخت ولها احترامها"*اما حضرة الكاهن صالح خوري* قال في خطابة:" الحب هو شيء الذي علينا ان نعززه بين الطوائف وبين الانسان كونه انسان. ان المرأة في الديانه المسيحية متساوية مع الرجل ويجب ان يحب احدانا الآخر ومن الصعب ان يكون الانسان لوحده".*سعادة القاضي محمد علي قال في خطابة:*انه لا حاجة ان نرى هيئات تطبيق القانون كمعادية للعرب. هذه الهيئات هي جزء من سيادة القانون من اجل المواطن المتثل للقانون"*برفيسور خوله ابو بكر:* قالت في خطابها:"ان العنف هو هو مرض معدي وبامكاننا ان نعالجه".*قائد مديرية الشرطه لتطوير الخدمات للمجتمع العربي اللواء جمال حكروش قال خلال خطابه:*" العنف مرض علينا ان نعالجه بالاعمال وان نكف عن الحديث. شرطه اسرائيل تعالج الموضوع لكن علينا ان نتكاتف مع كل الجهات واذا اخذت كل الجميع المسؤوليه و قاموا بافعال الوضع سيكون افضل... خلال السنتين الاخيرتين قامت الشرطة بخطوات كبيرة وكثيرهدة من اجل تعزيز الخدمات وتعزيز الامان الشخصي للمواطن العربي وتعزيز الثقة بين المواطن العربي والشرطة نحن نرى بدايه التغيير الطريق ما زالت طويل لكن المهم ان التغيير يحدث عبر النساء والجيل الصاعد.اننا انرى ان خلال هذا اللقاء الفريد من نوعه قام الطلاب بالإصغاء وإبداء الإهتمام في المواضيع التي تم طرحها.علينا ان نبارك ادارة المدرسة على هذا العمل المشترك والمثالي على أمل الحد من العنف وتحويل جودة الحياة والأمن الشخصي الى الأفضل" .