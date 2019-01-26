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الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50%



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "حماس لن تكون طرفاً في الحكومة السياسية المُقبلة.  وأضاف الأحمد في تصريح صحفي صباح اليوم السبت أنه سيُعاد النظر في الـ 50% لرواتب موظفي غزة والنسبة ستزيد، مشيرا إلى أنه تم إقرار زيادة نسبة صرف الرواتب والمالية تقوم بإعداد جدولها.  وحول تشكيل الحكومة أكد الأحمد وجود مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير، مضيفا أن تمسك حركة فتح بحكومة التوافق كان من أجل انجاح جهود إنهاء الانقسام ولكن حركة حماس لا تريد إنهاء الانقسام، وفق قوله.  ورأى الأحمد أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار وجود حكومة التوافق، في ظل الفشل الذي تواجهه جهود المصالحة.
الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50%




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