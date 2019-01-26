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اعتقال شاب من طمرة بشبهة السطو على محل تجاري الليلة الماضية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان مدينة طمرة فجر اليوم السبت , وذلك بشبهة السطو على محل تجاري في المدينة الليلة الماضية .


وكان قد أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء الجمعة على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة مبلغ من المال

حيث قام أحدهم بإطلاق النار بالهواء ولاذوا بالفرار من المكان. 
اعتقال شاب من طمرة بشبهة السطو على محل تجاري الليلة الماضية




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