اعتقال, شاب, من, طمرة, بشبهة, السطو, على, محل, تجاري, الليلة, الماضية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن الشرطة اعتقلت شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان مدينة طمرة فجر اليوم السبت , وذلك بشبهة السطو على محل تجاري في المدينة الليلة الماضية .

وكان قد أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء الجمعة على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة مبلغ من المالحيث قام أحدهم بإطلاق النار بالهواء ولاذوا بالفرار من المكان.