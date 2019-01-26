افتتاح, المرحلة, الثانية, من, المسابقة, القطرية, الرابعة, لمعرفة, الكتاب, المقدس,

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المونسنيور حنا كلداني النائب البطريركي اللاتيني العام في البلاد، الآباء الاجلاء والراهبات الفاضلات وجمهور كبير من الحضور، احتفل هذا الأسبوع في مركز القديس انطون بافتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس والتي تنظمها مؤسسة البشارة بالتعاون مع نادي عائلة البشارة للاتين، تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة.

وكانت المسابقة فقد بدأت في 16.11.2018 حيث يشارك فيها 239 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى أربع فئات عمرية يأتون من كافة أنحاء البلاد من الجش شمالا والى يافا والرملة جنوبا ويشارك هذه السنة أيضا متسابقين من منطقة القدس، بيت لحم وبيت جالا ونابلس. وقد استمرت المرحلة الأولى على مدى تسعة أمسيات شارك فيها أصحاب السيادة المطارنة، وجمهور كبير من الحضور من كافة أنحاء البلاد، وقد انتقل للمرحلة الثانية 65 متسابقاً، حيث ستستمر هذه المرحلة على مدى خمسة أمسيات تنتهي في 22.2.2019، سينتقل على أثرها 18 مشترك إلى الأمسيات الاختتامية والتي ستقام في عيد البشارة، حيث سيتنافس فيها المشاركون على الجائزة الأولى وهي زيارة حج إلى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا.ولقد تخلل الامسية ثلاثة مسابقات شارك فيها 18 متسابق من الفئة العمرية الأولى وعند انتهاء المسابقات لهذه الأمسية أعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الشماس شربل بنا والاستاذ داهود داهود عن انتقال 6 متسابقين للمرحلة الثالثة وهم : راوي لؤي جهشان، هنا بشاره عواد، ليا جريس جرجوره، سام فادي عبود، كيان هزام جبران، فادي معين مزاوي. أما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية. وانتهت الامسية بفقرة فنية للفنانة هويدا نمر زعاتره بمرافقة عازف البيانو اديب سخنيني