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المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎



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ضمن عروض اسبوع الموضة في باريس قدّم المصمم النصراوي العالمي ساهر عوكل مجموعته الجديدة "خطوط الحياة – Lines of life " المستوحاة من تجارب أطفال لاجئين ، وذلك بالتعاون مع جمعية هيومانتي كرو.  وكان ساهر قد سافر في نهاية العام 2018 الى العاصمة اليونانية آثينا ليتطوع  ضمن مشروع لجمعية "Humanity Crew " التي تستقبل اللاجئين الوافدين من دول مختلفة ناجين من الحروب والدمار، باحثين عن الأمل في استمرار الحياة. خلال المشروع التقى ساهر مجموعة من الأطفال اللاجئين من غزة، سوريا، العراق، أفغانستان والباكستان، وعاش من خلالهم تفاصيل مغامرة قاسية انتهت بهم من جديد في حضن الأمل.  من قصص أطفال اللاجئين وتجاربهم التي سمعها ورآها في رسوماتهم، نسج ساهر عوكل خطوط مجموعته الجديدة " Lines of life" وهي عبارة عن لوحات تجسّد مسار الترحال وتفاصيل ما رؤوه وما شهدوه من الخوف والعجز، من ألم فقدان البيت والوطن، مرورًا بتحدي البر والبحر والبشر، وانتهاءً بقدرتهم البطولية واصرارهم على الحياة وتجدد الأحلام. " Lines of life" الى جانب كونها مجموعة أزياء، هي مبادرة يرصد ريعها لدعم مشاريع تخدم اللاجئين وأطفالهم.  بنى ساهر الأقمشة على شكل لوحات فنية تحاكي قصص الأطفال ورسوماتهم، مخاوفهم وآمالهم، وشكّل منها تصاميم عصريّة تصوّر الطريق نحو فرص وحياة جديدة وهبت لهم، وحوّل مآسيهم إلى حكايات نابضة بألوان الفرح. كل هذه تتجسد على شكل خطوط تنتشر بعبثية متقنة على الأقمشة دون قيود او حدود، هذه الخطوط ذات الكيان المستقل تجمعها أرضية واحدة كما تجمع اللاجئين بتنوّع ثقافاتهم وحكاياتهم أرض أثينا.  في كل تصميم يقدّم ساهر فصلا من الرواية وتفاصيلها الى ان تكتمل في فصلها العاشر بتقديم الفستان الأبيض وهو مثال الضوء الذي ينير قلوب الأطفال لتستمر فصول حياتهم بنقاء وحلم.  جدير بالذكر ان المشروع منذ بدايته وحتى العرض في باريس تم توثيقه في فيلم خاص من تصوير نيكولاس يعقوب. وسيتم عرض الفيلم في امسية خاصة خلال شهر شباط القريب.  ساهر عوكل هو مصمم أزياء ولد في الناصرة – فلسطين في العام 1988. هو الفائز بجائزة البرنامج التلفزيوني " " للعام 2018 بعد تقديم مجموعة "بصمة عين" التي استوحى اقمشتها وتصاميمها من تركيبة العين البشرية وألوانها وتشابك خطوطها. درس تصميم الأزياء في "أكاديميا دي روما". يملك ساهر استوديو التصميم الخاص به "الأتيليير"، ويدير اكاديمية لتدريس تصميم الأزياء والخياطة.





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