منخفض, جوي, وأمطار, الإثنين,

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بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المونسنيور حنا كلداني النائب البطريركي اللاتيني...
ضمن عروض اسبوع الموضة في باريس قدّم المصمم النصراوي العالمي ساهر عوكل مجموعته...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة لواء القدس بعد منتصف الليلة الماضية :خلال...
لقي الشيخ نصار الوليدي البالغ من العمر 50 عاما من المجمع السكني وادي النعم في النقب...
أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء اليوم على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة...
لقي الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من قرية ديرحنا مصرعه واصيبت شقيقته 4 سنوات بجراح...
وسط أجواء من الحزن والأسى شيعت مدينة قاسم جثماني الطفلين الشقيقين محمد ومعاوية...
فُجعت مدينة كفر قاسم فجر اليوم بوفاة طفلين يبلغان من العمر 4 و 6 سنوات بحسب ما...
من المتوقع أن تقوم بلدية حيفا في العام المالي 2019 بزيادة الدعم المالي للمدارس...
لقي الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) فجر هذا اليوم مصرعهما في...