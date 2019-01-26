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مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة لواء القدس بعد منتصف الليلة الماضية :خلال نشاط لدوريات الشرطة تم مطاردة سيارة بعد الاشتباه فيها بتشكيل خطر على السائقين في الشارع وتسير بسرعة فائقة ، السيارة شكلت خطر على رجال الشرطة الذين قاموا باطلاق النار على الفور ومطاردة السيارة حيث تمكن سائقها من الفرار.

واضاف البيان:"بعد وقت قصير تم العثور على السيارة وبداخلها مصاب من سكان المناطق الفلسطينية يتواجد بالبلاد بشكل غير قانوني ، طواقم الاسعاف اعلنت وفاته على الفور".


الشرطة باشرت التحقيق والبحث عن المشتبهين الاخرين ، ومن التحقيقات الاولية تبين ان الحديث يدور عن سيارة مسروقة حيث تم العثور بداخلها على معدات تم استخدامها للسرقة والاقتحامات".

مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس




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