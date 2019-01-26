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مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشيخ نصار الوليدي البالغ من العمر 50 عاما من المجمع السكني وادي النعم في النقب مصرعه بعد منتصف الليلة الماضية باطلاق نار قرب بلدة شقيب السلام.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب ان الشرطة باشرت التحقيق في الجريمة.





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