تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-25 20:45:00 أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا |  2019-01-25 19:26:45 سطو مسلح على محل تجاري بطمرة وسرقة مبلغ من المال واطلاق نار في الهواء |  2019-01-25 18:27:32 رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو |  2019-01-25 20:33:34 مصرع الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من ديرحنا واصابة شقيقته ووالديه بحادث طرق مروع قرب المغار |  2019-01-25 16:37:22 الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي |  2019-01-25 16:34:03 كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل |  2019-01-25 14:04:35 بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" |  2019-01-25 14:03:33 الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! |  2019-01-25 09:12:19 المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات |  2019-01-25 10:37:52 دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض |  2019-01-25 10:31:02 المعايير الجديدة لخريجي كليات الطب في الخارج يسري مفعولها على من بدأوا التعليم في السنة الدراسية 2019 - 2020 |  2019-01-25 10:27:38 د. شهاب :يُحظر على النساء الحوامل وأصحاب جهاز المناعة الضعيف أكل اللحوم والأسماك النيئة |  2019-01-25 10:17:36 أنظمة جديدة في وزارة الصحة:إلزام المستشفيات بإخراج جنين ميت من رحم أمه خلال 72 ساعة ودفنه خلال 10 أيام |  2019-01-25 10:14:21 سكرتير الجبهة منصور دهامشة ل"الصنارة": المشتركة لا تزال تعمل وفي حال لم تعد العربية للتغيير هناك إمكانيات أخرى |  2019-01-25 08:52:49 الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود تركيا مع سوريا، ووصف زيارته إلى روسيا يوم 23 بالمثمرة.



وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد والذي يرأسه، في ولاية أرضروم: "ترون مساعي القوى الغربية لإنشاء حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا".


وتابع في هذا السياق: "أجريت زيارة مثمرة إلى روسيا، وآمل أن نتمكن من تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية".


وفي أول زيارة له في العام 2019، أجرى أردوغان، يوم 23 يناير في موسكو، محادثات مركزة على موضوع سوريا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق  بينهما حول الأوضاع في سوريا لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.


وشدد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع بوتين على أن "من الأهمية بمكان تفادي ظهور فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا"، فيما أشار بوتين إلى دعم روسيا لإقامة الحوار بين الحكومة السورية وممثلي الأكراد.


وجرى هذا اللقاء في ظل تهديدات تركية متواصلة بإطلاق عملية ستكون الـ3 لها في سوريا ستستهدف من تعتبرهم إرهابيين من "وحدات حماية الشعب" الكردية في الشمال السوري.




كلمات متعلقة

أردوغان:, القوى, الغربية, تسعى, لإقامة, حزام, إرهابي, على, حدودنا, مع, سوريا,

تابعونــا

رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو 2019-01-25 | 18:27:32

أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا...

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي 2019-01-25 | 16:37:22

أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام...

الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! 2019-01-25 | 14:03:33

في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر...

دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض 2019-01-25 | 10:37:52

قضى سبعة أطفال من عائلة واحدة في حريق نشب بسكن يقع بالحي القديم في العاصمة السورية...

موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا 2019-01-25 | 06:00:02

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في...

حماس تعلن رفضها المنحة القطرية حماس تعلن رفضها المنحة القطرية 2019-01-24 | 16:40:29

اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...

لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار 2019-01-24 | 14:26:46

دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة...

مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي 2019-01-24 | 14:01:19

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق...

الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا 2019-01-24 | 11:29:47

أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18...

وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية 2019-01-24 | 11:17:14

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة السعودية رهف القنون التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي علاء خندقجي وفاة متأثرا جراحه اصابة حادث طرق الضفة اصلا الشيخ سلمان فضول البقيعة وفاة أول رئيس منتخب مجلس محلي طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس طعن زوجته كريات ملاخي ابنيه شقيقها شرطة اعتقال اصابة الجنوباصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة أفعى سامة حيفا كرسي الحمام امرأة صائد افاعي طولها متر داخل بيت تسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن اصابة عامل كفر كنا سقط ارتفاع ورشة بناء مستشفى عملية طعن عربي يهودي بار ليف القدس الشرطة مصاب خطيرة سكين مسيرة عيد الصليب في البقيعة مشاركة واسعة احتفال فرق كشفية دارين توفيق طاطور تخفيف العقوبة الحبس المنزلي الشاعرة الناشطة الرينة قرية محكمة مناقشة حي الكرك حريق قرب البيوت شفاعمرو قوات اطفاء طائرات مدينة نيران نار شارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق تمديد اعتقال شابين يافة تنفيذ عملية طهن مجدال هعيمك سكين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com