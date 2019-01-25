سطو, مسلح, على, محل, تجاري, بطمرة, وسرقة, مبلغ, من, المال, واطلاق, نار, في, الهواء,

أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء اليوم على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة مبلغ من المال

حيث قام أحدهم بإطلاق النار بالهواء ولاذوا بالفرار من المكان.الشرطة شرعت بالتحقيق بالحادث