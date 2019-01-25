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رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا لاجتماع فلسطيني – فلسطيني في العاصمة موسكو، لتسوية التناقضات الداخلية، بمشاركة 10 فصائل.



وقال نوفل في تصريح لوكالة "نوفوستي": "اتفقنا مع الجانب الروسي لإجراء حوار في هذين اليومين (13-14 فبراير).. الجانب الروسي يدعو عشرة فصائل شاركت سابقا في اجتماع 2017".


ووفقا له، فإن وزارة الخارجية الروسية ألزمت معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بإرسال دعوات إلى عشرة فصائل سياسية فلسطينية.


وأضاف السفير الفلسطيني: "لا توجد ردود حتى هذه اللحظة، ونحن نتابع ذلك"، مشيرا إلى أن فلسطين ترحب بهذه الدعوة بشكل عام.




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