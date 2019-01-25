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مصرع طفل 3 سنوات واصابة اخرين بحادث طرق قرب المغار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق وقع قرب قرية للمغار جراء تصادم بين سيارتين خصوصيتين عن مصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات واصابة 4 اشخاص اخرين ما بين متوسطة وصعبة 



وتم نقل المصابين للمستشفى لاستكمال علاجهم حيث اقر الطاقم الطبي وفاة الطفل متأثرا بجراحه بعد فشل محاولات انعاشه

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث




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