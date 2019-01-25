تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-25 16:37:22 الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي |  2019-01-25 16:34:03 كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل |  2019-01-25 14:04:35 بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" |  2019-01-25 14:03:33 الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! |  2019-01-25 09:12:19 المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات |  2019-01-25 10:37:52 دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض |  2019-01-25 10:31:02 المعايير الجديدة لخريجي كليات الطب في الخارج يسري مفعولها على من بدأوا التعليم في السنة الدراسية 2019 - 2020 |  2019-01-25 10:27:38 د. شهاب :يُحظر على النساء الحوامل وأصحاب جهاز المناعة الضعيف أكل اللحوم والأسماك النيئة |  2019-01-25 10:17:36 أنظمة جديدة في وزارة الصحة:إلزام المستشفيات بإخراج جنين ميت من رحم أمه خلال 72 ساعة ودفنه خلال 10 أيام |  2019-01-25 10:14:21 سكرتير الجبهة منصور دهامشة ل"الصنارة": المشتركة لا تزال تعمل وفي حال لم تعد العربية للتغيير هناك إمكانيات أخرى |  2019-01-25 08:52:49 الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! |  2019-01-25 08:47:26 تشلسي يلحق بركب مان سيتي لنهائي كأس الرابطة |  2019-01-25 08:42:08 الصين تستنسخ قرودا لضبط "الساعة البيولوجية" |  2019-01-25 08:30:52 دبورية: الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) في ذمة الله |  2019-01-25 08:29:34 بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20% |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وأشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إلى أن فريق التحقيق سيضم أيضا كلا من المحامية البريطانية هيلينا كينيدي والبروفيسور البرتغالي في الطب الشرعي دوارتي نونو فييرا، اللذين سيرافقان الفرنسية كالامارد، المقررة الأممية المعنية بمسائل القتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، في زيارتها إلى تركيا 28 يناير - 3 فبراير المقبل.


وذكر المكتب أن المسؤولين الثلاثة سيقيّمون أثناء الزيارة الخطوات المتخذة من قبل حكومتي السعودية وتركيا في التعامل مع مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وطبيعة ومدى مسؤولية دول أو شخصيات عن القضية، ومن المقرر أن تحال اكتشافاتهم وتوصياتهم إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر يونيو المقبل.


وبعد 18 يوما من نفي المسؤولين السعوديين، مسؤولية المملكة عن اختفاء الصحفي، أقرت النيابة السعودية بأن خاشقجي قتل عقب دخوله مبنى القنصلية، وأكدت احتجاز 18 سعوديا متورطا في القضية.


لكن تركيا التي تجري تحقيقها في القضية، اتهمت السلطات السعودية أكثر من مرة بعدم التعاون بجدية معها، ومحاولة حماية مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي، مطالبة الرياض بتسليم المشتبه فيهم بالقضية إلى أنقرة.


وشدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس على أن الوقت حان لفتح تحقيق دولي في قضية خاشقجي، مؤكدا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى أوامره بتحويل القضية إلى مستوى دولي.




كلمات متعلقة

الأمم, المتحدة, تبدأ, تحقيقاً, حول, مقتل, خاشقجي,

تابعونــا

الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! 2019-01-25 | 14:03:33

في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر...

دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض 2019-01-25 | 10:37:52

قضى سبعة أطفال من عائلة واحدة في حريق نشب بسكن يقع بالحي القديم في العاصمة السورية...

موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا 2019-01-25 | 06:00:02

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في...

حماس تعلن رفضها المنحة القطرية حماس تعلن رفضها المنحة القطرية 2019-01-24 | 16:40:29

اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...

لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار 2019-01-24 | 14:26:46

دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة...

مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي 2019-01-24 | 14:01:19

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق...

الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا 2019-01-24 | 11:29:47

أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18...

وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية 2019-01-24 | 11:17:14

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة السعودية رهف القنون التي...

تركيا تقر رسميا: نجري "اتصالا" مع الحكومة السورية تركيا تقر رسميا: نجري "اتصالا" مع الحكومة السورية 2019-01-24 | 11:11:45

في تصريح يعكس ازدواجية القرار السياسي في إدراة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال...

اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول 2019-01-24 | 10:20:35

اتهمت السلطات الأمنية في فينيكس ممرضا باغتصاب مريضة تعاني من الغيبوبة مرات لا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل شاهدوا سقوط شجرة انفجار كبير اعمدة الكهرباء رهطهدم بيت كفر قاسم انشاء قيد جرافات شرطة مدخل شمالي مدينة استنفار الاهالي اغلاق المنطقة تدهور حافلة ركاب اصابة امرأتين مدينة حيفا سيارات اسعاف شرطة احتراق سيارة قرب مفرق كفر ياسيف دون اصابات الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابزجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف المحامي أحمد امارة كفر كنا شهادة الدكتوراه بحث الاراضي الفلسطينية دكتوراه جامعة حصول محمدو كايد العيساوية القدس حادث طرق شارع 1 ابو غوش شادي عبيد ابو خديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 البروفيسور حسام حايك الناصرة مخترع الانف الالكترونية مرض تشخيص سرطان الثانوية المدرسة التكنولوجية الفوج تخريج تخرج طلابها مشاركة واسعة شفاعمرو بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب مخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com