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كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




وسط أجواء من الحزن والأسى شيعت مدينة قاسم جثماني الطفلين الشقيقين محمد ومعاوية رستم صرصور ضحيتي الحريق الذي اندلع بمنزل العائلة فجر اليوم الجمعة.


وجاء في بيان صادر عن بلدية كفرقاسم :" لا حوة ولا قوة إلا بالله،

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

زهرتان تقطفان من بساتين كفر قاسم .

نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع يا معاوية ومحمد.اما للاهل، فنسال الله عزوجل ان يعوضكما خيرا مما فقدتما

رئيس بلدية كفر قاسم وكافة العاملين فيها يتقدمون باحر التعازي القلبيه الحاره بوفاة الطفلين معاوية ومحمد 

رستم صرصور .

نعزي أنفسنا ونعزي أهل الطفلين وذويهم ، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. 




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