تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-25 14:04:35 بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" |  2019-01-25 14:03:33 الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! |  2019-01-25 09:12:19 المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات |  2019-01-25 10:37:52 دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض |  2019-01-25 10:31:02 المعايير الجديدة لخريجي كليات الطب في الخارج يسري مفعولها على من بدأوا التعليم في السنة الدراسية 2019 - 2020 |  2019-01-25 10:27:38 د. شهاب :يُحظر على النساء الحوامل وأصحاب جهاز المناعة الضعيف أكل اللحوم والأسماك النيئة |  2019-01-25 10:17:36 أنظمة جديدة في وزارة الصحة:إلزام المستشفيات بإخراج جنين ميت من رحم أمه خلال 72 ساعة ودفنه خلال 10 أيام |  2019-01-25 10:14:21 سكرتير الجبهة منصور دهامشة ل"الصنارة": المشتركة لا تزال تعمل وفي حال لم تعد العربية للتغيير هناك إمكانيات أخرى |  2019-01-25 08:52:49 الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! |  2019-01-25 08:47:26 تشلسي يلحق بركب مان سيتي لنهائي كأس الرابطة |  2019-01-25 08:42:08 الصين تستنسخ قرودا لضبط "الساعة البيولوجية" |  2019-01-25 08:30:52 دبورية: الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) في ذمة الله |  2019-01-25 08:29:34 بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20% |  2019-01-25 06:39:47 فاجعة في كفرقاسم ... مصرع الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) بحريق منزل |  2019-01-25 06:00:02 موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر مقولة للمنظرة الألمانية الماركسية روزا لوكسمبورغ تؤكد فيها واجب التمرد على الظلم.



وترجمت رهف إلى اللغة الإنجليزية مقولة لروزا لوكسمبورغ التي تقول: "عندما يصبح الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا".


وأثارت تغريدة رهف جدلا واسعا، حيث انهالت عليها موجة من الانتقادات والنصائح "بالتوبة والعودة عن الطريق الذي سلكته"، بينما من جهة أخرى دافع عنها داعموها مشيدين "بعمق تفكيرها"، وعزمها على "محاربة الظلم والانطلاق نحو الحرية" لتكون "بوق المرأة في المملكة السعودية، وتقدم المساعدة للمضطهدات".



وأصبحت تغريدات الفتاة السعودية الهاربة رهف محط أنظار العالم، وذلك بعد تسليط الإعلام الضوء على حادثة هروبها من عائلتها والضجة التي تلتها، لحين دخول كندا على الخط، والضغط الذي تمارسه إعلاميا على الرياض في مجال حقوق الإنسان وحرية المرأة بحسب ما يراه خبراء ومحللون.




كلمات متعلقة

الفتاة, السعودية, الهاربة, رهف, تغرد, :, تمردوا, !,

تابعونــا

دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض 2019-01-25 | 10:37:52

قضى سبعة أطفال من عائلة واحدة في حريق نشب بسكن يقع بالحي القديم في العاصمة السورية...

موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا 2019-01-25 | 06:00:02

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في...

حماس تعلن رفضها المنحة القطرية حماس تعلن رفضها المنحة القطرية 2019-01-24 | 16:40:29

اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...

لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار 2019-01-24 | 14:26:46

دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة...

مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي 2019-01-24 | 14:01:19

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق...

الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا 2019-01-24 | 11:29:47

أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18...

وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية 2019-01-24 | 11:17:14

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة السعودية رهف القنون التي...

تركيا تقر رسميا: نجري "اتصالا" مع الحكومة السورية تركيا تقر رسميا: نجري "اتصالا" مع الحكومة السورية 2019-01-24 | 11:11:45

في تصريح يعكس ازدواجية القرار السياسي في إدراة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال...

اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول 2019-01-24 | 10:20:35

اتهمت السلطات الأمنية في فينيكس ممرضا باغتصاب مريضة تعاني من الغيبوبة مرات لا...

66 قتيلا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك 66 قتيلا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك 2019-01-24 | 09:04:55

أعلنت السلطات المكسيكية ، مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بحروق، إثر انفجار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق مصرع نار حيفا تعرض حادث اصابة خطيرة الشرطة اسعاف البحث عن المشتبه عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة اللاعب مؤنس دبور هداف الدوري السويسري غراسهوبرس الناصرة مهاجم اهداف اسراء عابد زيارتها المستشفى بوريا السماح لوالدتها الشرطة حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب قلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماريعيلبون ذكرى مجزرة احياء مسيرة اهالي طعن جندي شاب عربي من سكان الشمال ليف كنمفراتس حسفا مشتبه فر من المكان الحاج رياض ابو حسين رمانه فريضة الحج وفاة قرية رمانة زوجان رأفت صباح سليم مولود بكر يرزق طفل قرية طرعان انتظار 10 سنواتسائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 أردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة اطلاق نار اعتقالات اصابات شجار بين جيران مدينة شفاعمرو شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com