سلاف, فواخرجي, تنعي, أطفال, سوريا:, فاجعة, أكبر, من, التحمل,

نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة مؤثرة لسبعة أطفال من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حريق، وأرفقتها بعيارة مؤثرة كتبت فيها:

“سبعة ملائكة من بلدي صعدوا إلى السماء. الفاجعة أكبر من التحمل. لكم الرحمة ولأهلكم كل الصبر”.ولاقت كلمات سلاف تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها الذين عبروا عن حزنهم من خلال التعليقات.