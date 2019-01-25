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سلاف فواخرجي تنعي أطفال سوريا: فاجعة أكبر من التحمل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة مؤثرة لسبعة أطفال من أسرة واحدة لقوا حتفهم في حريق، وأرفقتها بعيارة مؤثرة كتبت فيها:



“سبعة ملائكة من بلدي صعدوا إلى السماء. الفاجعة أكبر من التحمل. لكم الرحمة ولأهلكم كل الصبر”.

 ولاقت كلمات سلاف تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها الذين عبروا عن حزنهم من خلال التعليقات. 




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