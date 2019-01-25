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رونالدو تسبب بكسر انفها.. فاشترطت قبوله دعوة للعشاء



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شهدت مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا الأخيرة في الدوري الإيطالي، تسبب النجم البرتغالي كريستسانو رونالدو بكسر انف احدى المشجعات بتسديدة قوية خلال عملية التحمية.


المشجعة إيلينا دي مارتينو التي تلقت علاجاً فورياً من الطواقم الطبية الموجودة في الملعب، دون أن ينتبه رونالدو إلى إصابتها.

 المشجعة التي تعشق رونالدو ويوفنتوس وتتابع مبارياته، أكدت أنها ترغب في دعوة على العشاء من رونالدو شخصياً، لنسيان الضربة التي تعرضت لها، قائلةً: «هذا حدث نادر، أشكر جميع الأشخاص على دعمي في المدرجات، وعلى أي حال أنا أنتظر في الوقت الحالي تلبية الدعوة، يجب عليه فعل ذلك حقاً”.


وتفاعلت الصحف الإيطالية مع طلب المشجعة الغريب، إذ اعتبرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا”، أن تلبية طلب المشجعة سيكون لفتة جميلة ورائعة من رونالدو، في حال أراد تعويضها عن التسبب في إصابتها يالأنف.


وعلى ما يبدو، فإن إصابة إيلينا قد مثّلت “لعنة” لرونالدو، بعدما فشل في هز شباك كييفو فيرونا طوال فترة اللقاء، حتى إنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ52، تصدى لها الحارس سورنتينو.وكتبت المشجعة على حسابها بصفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تعرضت للإصابة، مطالِبةً رونالدو بتعويض خاص، للتكفير ذنبه.




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