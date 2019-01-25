المعايير الجديدة لخريجي كليات الطب في الخارج يسري مفعولها على من بدأوا التعليم في السنة الدراسية 2019 - 2020

أثارت المعايير الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة بخصوص الإعتراف بتعليم موضوع الطب خارج البلاد من قبل وزارة الصحة، أثارت نوعاً من القلق والذعر لدى الطلاب الذين ما زالوا يدرسون الطب في جامعات دول مختلفة ولدى أهاليهم، وذلك لأن بعض هذه المعايير يكتنفها الغموض والضبابية بخصوص من سيُسمح له بالتقدم لإمتحان وزارة الصحة من اجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد التخرج.فقد أضافت وزارة الصحة معايير جديدة على المعايير التي كان معمولاً بها للسماح لخريجي كليات الطب في مختلف دول العالم بالتقدم الى الإمتحان الحكومي حيث تشمل هذه المعايير شرط الإعتراف بالجامعة التي يتخرج منها طالب الطب والمستشفى الذي تدرّب فيه خلال سنوات التعليم ، من قبل الإتحاد العالمي لتعليم الطب .(WFME)كما نشرت وزارة الصحة قائمة بالأجسام المؤهلة للإعتراف بالجامعات والمستشفيات وهي:(JOINT COMMISSION INTERNATIONAL) - JCI - الولايات المتحدة.-(ACCREDITATION CANADA) - AC - كندا.(HEALTH & CARE STANDERS) - CHKS - -انجلترا.- ACHS - أستراليا.- DNV GL - ألمانيا.وتهدف وزارة الصحة من وراء هذه الأضافات والإجراءات الى رفع مستوى العاملين في مهنة الطب وتشجيع وحث الطلاب الذين ينوون البدء بتعلم الطب على اختيار كليات الطب في الجامعات ذات المستوى العالي والتي يتدرب طلاب الطب فيها في المستشفيات ضمن برنامج كافٍ لتدريبهم بالشكل المطلوب.وحسب تعليمات وزارة الصحة الجديدة فإن خريجي كليات الطب في خارج البلاد الذين بدأوا تعليمهم في السنة الدراسية 2019 - 2020 يمكنهم تقديم طلب للتقدم الى الإمتحان الحكومي للطب في إسرائيل فقط أذا أكملوا جميع سنوات التعليم في كليات الطب التي تستجيب للمعايير التالية:1- ان تكون كلية الطب في واحدة من دول منظمة التعاون الإقتصادي -OECD .2- أن تكون كلية الطب قد حصلت على اعتراف من الإتحاد العالمي لتعليم الطب - WEME - وان يكون المستشفى الذي تم فيه تعليم الطب العملي قد حصل على الإعتراف من قبل أحد الأجسام المذكورة أعلاه.وكل طالب بدأ تعليمه في الخارج في السنة الدراسية 2019 - 2020 ولا يتوفر فيه واحد من البندين المذكورين فإنه لن يُسمح له بالتقدم الى إمتحان الطب الحكومي للحصول على رخصة مزاولة المهنة.وإلى جانب البنود الصارمة أعلاه ذكر البروفيسور شاؤول يتسيڤ مدير قسم ترخيص المهن الطبية أنّه يحق له عدم التقيد في القواعد المذكورة في حالات معينة ، سواء من حيث السماح أو عدم السماح للخريجين بالمشاركة في امتحان الدولة.ورداً على اسئلة الصنارة بخصوص توقيت هذه المعايير الجديدة واسئلة أخرى قال الناطق بلسان وزارة الصحة إيال بسون:1- هذه التوصيات جاءت في أعقاب فضيحة الطلاب الذين درسوا في أرمينيا واستمراراً للزيارات التي قام بها مندوبو وزارة الصحة في أرمينيا ودول أخرى في شرق أوروبا.2- الجامعات ذات الشهرة مثل جامعات في موسكو وسان بترسبورغ والأردن والجامعة الأمريكية في جنين وجامعة النجاح في نابلس وجامعات رومانيا، عليها أن تتوفّر فيها وتستجيب لمعايير وزارة الصحة كما تظهر في موقع الإنترنت التابع لوزارة الصحة وهي الإعتراف بها وبالمستشفيات التي يتم فيها التعليم العملي، من قبل الجهات المخولة بذلك.3- بخصوص جامعات أرمينيا ومولدوڤا وجورجيا، عليها أن تستجيب لمعايير وزارة الصحة المذكورة، إلاّ إذا تم ذكر إسم جامعة معينة بشكل واضح ضمن الجامعات التي لا تعترف بها وزارة الصحة الإسرائيلية.4- التوجيهات والتعليمات الجديدة يسري مفعولها على طلاب الطب الذين سيبدأون تعليمهم في السنة الدراسية القادمة ، أي. 2019 - 2020