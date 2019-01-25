تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-25 09:12:19 المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات |  2019-01-25 10:37:52 دمشق.. سبعة أطفال من عائلة واحدة يلقون حتفهم مع بعض |  2019-01-25 10:31:02 المعايير الجديدة لخريجي كليات الطب في الخارج يسري مفعولها على من بدأوا التعليم في السنة الدراسية 2019 - 2020 |  2019-01-25 10:27:38 د. شهاب :يُحظر على النساء الحوامل وأصحاب جهاز المناعة الضعيف أكل اللحوم والأسماك النيئة |  2019-01-25 10:17:36 أنظمة جديدة في وزارة الصحة:إلزام المستشفيات بإخراج جنين ميت من رحم أمه خلال 72 ساعة ودفنه خلال 10 أيام |  2019-01-25 10:14:21 سكرتير الجبهة منصور دهامشة ل"الصنارة": المشتركة لا تزال تعمل وفي حال لم تعد العربية للتغيير هناك إمكانيات أخرى |  2019-01-25 08:52:49 الإصابة بمرض القلب تبدأ من الرحم! |  2019-01-25 08:47:26 تشلسي يلحق بركب مان سيتي لنهائي كأس الرابطة |  2019-01-25 08:42:08 الصين تستنسخ قرودا لضبط "الساعة البيولوجية" |  2019-01-25 08:30:52 دبورية: الحاجة نصرة أحمد عيد (أم سوناي) في ذمة الله |  2019-01-25 08:29:34 بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20% |  2019-01-25 06:39:47 فاجعة في كفرقاسم ... مصرع الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) بحريق منزل |  2019-01-25 06:00:02 موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا |  2019-01-25 05:57:25 الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة |  2019-01-24 22:12:27 هزة ارضية تضرب منطقة الناصرة والشمال |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المعايير الجديدة لخريجي كليات الطب في الخارج يسري مفعولها على من بدأوا التعليم في السنة الدراسية 2019 - 2020



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق
  • التعليمات الجديدة جاءت في أعقاب فضيحة خريجي أرمينيا وبعد زيارات مندوبي وزارة الصحة لأرمينيا ودول أخرى في شرق أوروبا*
  • خريجو كليات الطب في دول منظمة التعاون الإقتصادي OECD والكليات التي لديها اعتراف من قبل الإتحاد العالمي لتعليم الطب WFME واعتراف بالمستشفى الذي تم فيه التعليم العملي يُسمح لهم بالتقدم للإمتحان الحكومي*


أثارت المعايير الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الصحة بخصوص الإعتراف بتعليم موضوع الطب خارج البلاد من قبل وزارة الصحة، أثارت نوعاً من القلق والذعر لدى الطلاب الذين ما زالوا يدرسون الطب في جامعات دول مختلفة ولدى أهاليهم، وذلك لأن بعض هذه المعايير يكتنفها الغموض والضبابية بخصوص من سيُسمح له بالتقدم لإمتحان وزارة الصحة من اجل الحصول على رخصة مزاولة المهنة بعد التخرج. 


فقد أضافت وزارة الصحة معايير جديدة على المعايير التي كان معمولاً بها للسماح لخريجي كليات الطب في مختلف دول العالم بالتقدم الى الإمتحان الحكومي حيث تشمل هذه المعايير شرط الإعتراف بالجامعة التي يتخرج منها طالب الطب والمستشفى الذي تدرّب فيه خلال سنوات التعليم ، من قبل الإتحاد العالمي لتعليم الطب .(WFME)

  كما نشرت وزارة الصحة قائمة بالأجسام المؤهلة للإعتراف بالجامعات والمستشفيات وهي: 

 (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL) - JCI - الولايات المتحدة.

-(ACCREDITATION CANADA) - AC - كندا.

(HEALTH & CARE STANDERS) - CHKS - -انجلترا.

  - ACHS - أستراليا.

- DNV GL - ألمانيا.

وتهدف وزارة الصحة من وراء هذه الأضافات والإجراءات الى رفع مستوى العاملين في مهنة الطب وتشجيع وحث الطلاب الذين ينوون البدء بتعلم الطب على اختيار كليات الطب في الجامعات ذات المستوى العالي والتي يتدرب طلاب الطب فيها في المستشفيات ضمن برنامج كافٍ لتدريبهم بالشكل المطلوب.


 وحسب تعليمات وزارة الصحة الجديدة فإن خريجي كليات الطب في خارج البلاد الذين بدأوا تعليمهم في السنة الدراسية 2019 - 2020 يمكنهم تقديم طلب للتقدم الى الإمتحان الحكومي للطب في إسرائيل فقط أذا أكملوا جميع سنوات التعليم في كليات الطب التي تستجيب للمعايير التالية:


1- ان تكون كلية الطب في واحدة من دول منظمة التعاون الإقتصادي -OECD .


2- أن تكون كلية الطب قد حصلت على اعتراف من الإتحاد العالمي لتعليم الطب - WEME - وان يكون المستشفى الذي تم فيه تعليم الطب العملي قد حصل على الإعتراف من قبل أحد الأجسام المذكورة أعلاه.


وكل طالب بدأ تعليمه في الخارج في السنة الدراسية 2019 - 2020 ولا يتوفر فيه واحد من البندين المذكورين فإنه لن يُسمح له بالتقدم الى إمتحان الطب الحكومي للحصول على رخصة مزاولة المهنة.


وإلى جانب البنود الصارمة أعلاه ذكر البروفيسور شاؤول يتسيڤ مدير قسم ترخيص المهن الطبية أنّه يحق له عدم التقيد في القواعد المذكورة في حالات معينة ، سواء من حيث السماح أو عدم السماح للخريجين بالمشاركة في امتحان الدولة.


ورداً على اسئلة الصنارة بخصوص توقيت هذه المعايير الجديدة واسئلة أخرى قال الناطق بلسان وزارة الصحة إيال بسون:


1-  هذه التوصيات جاءت في أعقاب فضيحة الطلاب الذين درسوا في أرمينيا واستمراراً للزيارات التي قام بها مندوبو وزارة الصحة في أرمينيا ودول أخرى في شرق أوروبا.

2- الجامعات ذات الشهرة مثل جامعات في موسكو وسان بترسبورغ والأردن والجامعة الأمريكية في جنين وجامعة النجاح في نابلس وجامعات رومانيا، عليها أن تتوفّر فيها وتستجيب لمعايير وزارة الصحة كما تظهر في موقع الإنترنت التابع لوزارة الصحة وهي الإعتراف بها وبالمستشفيات التي يتم فيها التعليم العملي، من قبل الجهات المخولة بذلك.

3- بخصوص جامعات أرمينيا ومولدوڤا وجورجيا، عليها أن تستجيب لمعايير وزارة الصحة المذكورة،  إلاّ إذا تم ذكر إسم جامعة معينة بشكل واضح ضمن الجامعات التي لا تعترف بها وزارة الصحة الإسرائيلية.

4- التوجيهات والتعليمات الجديدة يسري مفعولها على طلاب الطب الذين سيبدأون تعليمهم في السنة الدراسية القادمة ، أي. 2019 - 2020 
 




كلمات متعلقة

المعايير, الجديدة, لخريجي, كليات, الطب, في, الخارج, يسري, مفعولها, على, من, بدأوا, التعليم, في, السنة, الدراسية, 2019, -, 2020,

تابعونــا

المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات 2019-01-25 | 09:12:19

التوتر العسكري الذي تشهده الحدود الشمالية وإعلان إسرائيل رسمياً مسؤوليتها عن قصف...

د. شهاب :يُحظر على النساء الحوامل وأصحاب جهاز المناعة الضعيف أكل اللحوم والأسماك النيئة د. شهاب :يُحظر على النساء الحوامل وأصحاب جهاز المناعة الضعيف أكل اللحوم والأسماك النيئة 2019-01-25 | 10:27:38

أظهر بحث علمي أُجري مؤخراً أنّ مرضاً خطيراًَ يسببه كائن طفيلي معيّن يصيب النساء...

أنظمة جديدة في وزارة الصحة:إلزام المستشفيات بإخراج جنين ميت من رحم أمه خلال 72 ساعة ودفنه خلال 10 أيام أنظمة جديدة في وزارة الصحة:إلزام المستشفيات بإخراج جنين ميت من رحم أمه خلال 72 ساعة ودفنه خلال 10 أيام 2019-01-25 | 10:17:36

أقرّت وزارة الصحة، مؤخراً، أنظمة جديدة بخصوص حالات الحمل التي تفشل ويتوفى الجنين...

سكرتير الجبهة منصور دهامشة ل"الصنارة": المشتركة لا تزال تعمل وفي حال لم تعد العربية للتغيير هناك إمكانيات أخرى سكرتير الجبهة منصور دهامشة ل"الصنارة": المشتركة لا تزال تعمل وفي حال لم تعد العربية للتغيير هناك إمكانيات أخرى 2019-01-25 | 10:14:21

*ليس لدينا أي ڤيتو على أي اقتراح بما في ذلك رئاسة القائمة *مشكلة التناوب وما...

د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة د.عبير سليمان-عواودة:غرف الولادة الجديدة ستُحدث نقلة نوعية كبيرة للنساء والمواليد بفضل الطواقم الطبية والأجهزة العصرية المتطورة 2019-01-20 | 20:01:11

قبيْل افتتاح غرف الولادة الجديدة ببضعة أيام أجرت لنا مديرة العلاقات العامة في...

د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى د.نائل إلياس لـ"الصنارة":فخورون بتميّز قسم الخدّج وتميزنا في منع التلوّث وهذه الإنجازات ستصب في مصلحة المرضى 2019-01-20 | 16:38:16

تسلّم , يوم الثلاثاء, الدكتور نائل الياس مدير المستشفى الفرنسي في الناصرة, جائزة...

د.إبراهيم حربجي في لقاء خاص بـ"الصنارة":قريباً سنبدأ العمل في 4غرف عمليات و5غرف ولادة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة د.إبراهيم حربجي في لقاء خاص بـ"الصنارة":قريباً سنبدأ العمل في 4غرف عمليات و5غرف ولادة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة 2019-01-20 | 11:36:51

يفتتح مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة, يوم الخميس القادم الموافق 24.1.2019 أربع غرف...

د. منصور عباس ل"الصنارة": همّنا الآن إعادة العربية للتغيير للمشتركة وأي انشقاق ثنائي أو ثلاثي ستكون نتيجته سيئة جدًا د. منصور عباس ل"الصنارة": همّنا الآن إعادة العربية للتغيير للمشتركة وأي انشقاق ثنائي أو ثلاثي ستكون نتيجته سيئة جدًا 2019-01-18 | 08:24:22

لا تزال الساحة السياسية في المجتمع العربي تئن تحت وطأة انسحاب الحركة العربية...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الانتخابات القادمة مصيرية تتطلب تحالفاً واسعاً يتفق المشاركون فيه على الطروحات المدنية 2019-01-10 | 20:31:39

اعلان عضو الكنيست أحمد طيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، مساء الثلاثاء خلط...

أوري شور لـ"الصنارة": هذا الشتاء أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ولكنه لن يسد العجز الكبير في مصادر المياه أوري شور لـ"الصنارة": هذا الشتاء أعلى من المعدل السنوي العام بقليل ولكنه لن يسد العجز الكبير في مصادر المياه 2019-01-11 | 10:10:14

في أعقاب أمطار الخير الغزيرة التي هطلت في الأسبوعين الأخيرين في منطقة الشمال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة اعتقال مشتبه فتاة قاصر اعتداء جنسي من منطقة وادي عارة شاب جتدي اشتبه وجود مشتبه سكين اطلاق نار القطار الخفيف حيفا فهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل أول برومو دعائي اعلاني مسلسل باب الحارة الجزء 8 شاهدوا علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر استمرار محاكمة دارين طاطور من الرينة بتهمة التحريض‎عماد نجار مرع تشييع جثمان عرابة عامل ورشة بناء جدار انهيار جنازة عبد الباسط كتاني أمنة مغدورة مرحومة تشييع جثمانها جنازة يافة الناصرة مقتل حامل جنينهاتمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل بث مباشر دوري ابطال اوربا : برشلونةمدريدبث مباشر.دوري ابطال اوربا7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com