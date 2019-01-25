د., شهاب, :يُحظر, على, النساء, الحوامل, وأصحاب, جهاز, المناعة, الضعيف, أكل, اللحوم, والأسماك, النيئة,

أظهر بحث علمي أُجري مؤخراً أنّ مرضاً خطيراًَ يسببه كائن طفيلي معيّن يصيب النساء الحوامل وأنّ النساء العربيات في منطقة الشمال هنّ الأكثر إصابة به, علماً أنّ هذا الطفيلي يمكن أن ينتقل الى الإنسان إما عن طريق القطط أو عن طريق أكل اللحم النيّء.وقد نسب الباحثون السبب الى تناول الكبّة النيّئة وذلك لأن هذه الأكلة يتناولها العرب في شمالي البلاد دون غيرهم من السكان العرب في منطقة المثلث أو النقب, ولأنّ معظم البيوت العربية لا تعيش القطط بداخلها.كذلك نُشر مؤخراً أنّ رجلين توفيا في بريطانيا بسبب تعرضهما لطفيلي من نوع آخر يتواجد في زرق (براز) الحمام, كما نُشر أيضاً أنّ فتاتين تركيتين من إقليم أزمير التركي تعرضتا الى العمى بسبب كائن طفيلي يسمى توكسو بلازما الذي تعتبر القطط المضيف الأساسي له, وكل من يلامس براز القطط معرّض للإصابة بهذا الطفيلي. حول هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع الدكتور شهاب شهاب مدير لواء الجليل الغربي في وزارة الصحة:"الصنارة": مؤخراً أجري بحث أظهرت نتائجه أن كائناً طفيلياً يمكن أن ينتقل الى الانسان عن طريق القطط أو اللحم النيء وأنّ هذا الطفيلي يعتبر خطراً على النساء الحوامل. وقد أظهرت نتائج البحث أيضاً أن النساء العربيات الحوامل من منطقة الشمال هم الأكثر إصابة بهذا الطفيلي.هل من توضيح لهذه النتائج بهدف التوعية والوقاية؟د. شهاب: اعتماداً على سؤالك أفضّل توسيع الشرح حول الأمراض التي تنتقل للنساء الحوامل عن طريق الأكل وتشكل خطرا على الأم والجنين. فإذا أخذنا السنوات الـ - 15 - 20 الأخيرة نجد أن الانكشاف للعالم والسفر الى مختلف بلدان العالم زادا بشكل كبير، ونتيجة لذلك تمّ الانكشاف على مطابخ عالمية مختلفة لم نكن متعودين عليها, وهذا يتطلب توخي الحذر خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مثل: النساء الحوامل أو أشخاص يتعالجون بالكورتيزون أو ستيروئيدات أخرى والأشخاص الذين يتعالجون بالكيموترابيا."الصنارة": ما هي المأكولات التي قد تنتقل عن طريقها الأمراض والتي تضر بالنساء الحوامل بشكل خاص؟د. شهاب: أنواع الأكل التي قد تنتقل للنساء الحوامل وتضر بالجنين كثيرة. على سبيل المثال, نحن في منطقة الشمال متعودون على أكل الكبّة النيّة وهذه قد تؤدي الى الإصابة بالحمّى المالطية وبكتيريا السلمونيلا التي تسبب الإسهال الشديد والجفاف, والأخينوكوكوس وأمراض أخرى بسبب كون اللحمة نيئة. وهناك 12 نوعاً من المأكولات أود ذكرها وتحذير النساء الحوامل من تناولها وهي:1. الكبة النيّة بسبب اللحم النيء الذي لم يُطبخ.2. الكارپاتشو: وهي قطع من لحم الفيليه الرقيقة وتؤكل مع الزيت والبهارات بدون أن تُطبخ. وهذه مثل الكبة النيّة قد تسبب الأمراض المذكورة.3. الهوت - دوڠ (النقانق) التي تؤكل في الساندويشات, معرّضة أن تكون اللحمة بداخلها حاوية للجراثيم إذا لم يتم طبخها جيداً.4. أنواع من مرتديلا "سلامي" التي يتم تدخينها من دون أن تُطبخ وتتعرّض للغليان.5. كارباتشو سمك السلمون, بحيث يتم إعدادها مثل كرپاتشو اللحمة وتؤكل نيئة, وهذه قد تكون فيها بكتيريا الليستيريا المسبّبة للأمراض.6. السوشي: اليوم هنا موضة السوشي المعد من السمك النيء والأرز والذي لا تموت فيه الجراثيم بسبب عدم طبخه أو غليانه.7. السمك المملّح (الفسيخ): قد تموت فيه جميع أنواع الجراثيم ما عدا جرثومة الليستيريا التي تؤدي بشكل فوري الى الإجهاض.8. الأجبان البيضاء التي يتم إعدادها من حليب غير مُبستر. هذه الأجبان قد تحتوي على بكتيريا البروتيسيلا التي تسبب الحمى المالطية التي تؤدي الى الإجهاض أو الى إلحاق الضرر بالجنين.9. الأجبان التي تحتوي على عفن (עובש) قد تحتوي على أنواع جراثيم مختلفة تسبب أمراضاً كثيرة.10. البيض النيء: ممنوع للمرأة الحامل أن تأكل البيض النيء بتاتا.11. كبدة الخروف النيئة: هناك من يأكلها نيئة وهذه من شأنها نقل مرض الأخينوكوكوس الخطير وأمراضاً أخرى.12. المأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مثل سمك التونة. فتناول سمك التونة من قبل المرأة الحامل يضرّ بالجنين. بعض هذه المأكولات لم تكن معهودة قبل 15 - 20 سنة والإقبال عليها أدى الى ظهور الأمراض لدى المرأة الحامل والجنين بشكل خاص."الصنارة": ما هي أهم الأمراض التي قد تنقلها هذه المأكولات؟د. شهاب: أكثر وأخطر مرض شائع نتيجة هذه المأكولات هو الليستيريا, وهي جرثومة (بكتيريا) تنقلها مأكولات "الدليكاتيس" من الأجبان والأسماك المملحة. هذه الجرثومة اذا أصيبت بها إمرأة حامل تكون معرّضة للإصابة بالمرض الذي يسبب لها الإجهاض, اكثر بعشرين مرّة من امرأة غير حامل. وذلك لأن جهاز المناعة عند المرأة الحامل يكون ضعيفاً نسبياً كي لا يتعامل مع الجنين كأنه جسم غريب ويقاومه. وتسبب الليستيرييا أيضاً ولادة جنين ميّت كما قد تسبب التهاب السحايا. وهذه الجرثومة لا تحظى بالكشف الكافي عن أخطارها ومن المهم توعية النساء الحوامل بشكل خاص على الأخطار الكامنة فيها."الصنارة": وأي أمراض مرتبطة بالقطط أو باللحم النيء بشكل خاص؟د. شهاب: مرض التوكسوبلازموزيس مرتبط بالقطط ويسببه طفيلي يسمى توكسوبلازما، وهذا قد يصيب الانسان عن طريق فضلات(براز) القطط والقوارض مثل الفئران, وهناك الكثيرون الذين يربون القطط في البيوت ويضعون صناديق الرمل لتتبوّل وتتبرّز فيها القطط , وأثناء تنظيفها قد يعلق هذا لطفيلي على اليدين, واذا قامت بذلك امرأة حامل تكون معرّضة للإصابة بالمرض اذا لم تقم بغسل اليدين بشكل جيد, لأنه ينتقل الى الجسم عن طريق الجهاز الهضمي. لذلك نوصي النساء الحوامل بغسل اليدين جيداً قبل أكل أي شيء."الصنارة": وكيف يصل هذا الطفيلي عن طريق أكل الكبة النيّة؟د. شهاب: الكائن الطفيلي توكسوبلازما قد يتواجد في عضل الابقار أو الأغنام وذلك في حالة رعاية الأعشاب الملوثة ببراز القطط. وتظهر على اللحمة على شكل "حويصلات" (ציסטה), وقد تكون هذه الحويصلات حاوية على توكسوبلازما الذي يسبب ضررا للجنين أو على طفيلي أخينوكوكوس الخطر اكثر والذي يسبب مرضاً صعباً في الكبد."الصنارة": ما الذي يسببه التوكسوبلازموزيس للجنين؟د. شهاب: قد يسبّب ضرراً جدياً للجنين مثل السحايا او فقدان البصر أو السمع أو مرض عصبي آخر."الصنارة": اذا أصيب شخص بالتوكسوبلازما مرة واحدة هل يكتسب مناعة ويكون محصّناً أمام إصابة قادمة؟د. شهاب: الإصابة بالمرض تمنح الجسم مناعة لهذا الطفيلي ولكن الخطر الكبير هو اذا أصيبت به المرأة أثناء الحمل وينتقل الى الجنين. وعملياً، كل من أصيبت به في الماضي وأصيبت مرة أخرى لا تكون الإصابة الثانية خطرة. وأعود وأؤكد أن المرض ينتقل عن طريق ملامسة إفرازات القطط او من خلال أكل اللحم النيء."الصنارة": حسب ما نُشر مؤخراً فإن مواطنين توفيا في بريطانيا بسبب فضلات الحمام..د. شهاب: هؤلاء أصيبا بطفيلي من نوع آخر اسمه كريبتوكوكوس ويبدو أن جهاز المناعة لديهما كان ضعيفا بسبب كونهما إما مريضين بالسرطان أو لانهما يتعالجان بالستيروئيدات أو العلاج الكيماوي. هذا الطفيلي كان موجوداً في الطبيعة وعندما درست أنا موضوع الطب لم يكن المرض الذي يسببه موجوداً بل أصبح يظهر بعد ظهور مرض الايدز الذي "ضرب" جهاز المناعة, وعندما أصبح عدد كبير من الناس يتعالجون بالكيموترابيا بدأنا نرى أن هذا الطفيلي (كريبتوكوكوس) يسبب الأمراض ومضاعفات الأمراض."الصنارة": نُشر يوم الثلاثاء انّ فتاتين تركيتين أصيبتا بالعمى في إحدى العينين بسبب القطط..د. شهاب: كما ذكرنا أعلاه, التوكسوبلازما يصيب الجهاز العصبي ويسبب مضاعفات لدى ضعيفي جهاز المناعة بشكل خاص. وما يهم في الأمر هو الاّ تقترب النساء الحوامل ولا ضعيفو جهاز المناعة أو المتعالجون بالكيموترابيا من الأكلات الـ - 12 المذكورة أعلاه لأنها قد تحتوي على واحدة من الجراثيم أو الطفيليات المسببة للأمراض."الصنارة": هذه المأكولات خطيرة.هل تتعامل معها الأجهزة الطبية بقدر خطورتها؟د. شهاب: إننا نتحدث عن مأكولات ناقلة للأمراض وحولها يوجد فصل كبير في كليات تعليم الطب. فمثلما توجد أمراض تنتقل بالوراثة وأخرى تنتقل بالجنس وأمراض أخرى تنتقل بالهواء، هناك أمراض تنتقل بالأكل وأخطرها الليستيريا والسلمونيلا والبروتسيلا (الحمى المالطية) لذلك يجب الحذر منها والتعوّد على اكل المأكولات المطبوخة جيدا فقط وليس النيئة. يجب الامتناع عن أكل اللحم والبيض النيء والحليب ومتوجاته اذا لم تكن مبسترة والأسماك النيئة. وبالنسبة للمرأة الحامل أنصحها بعدم أكل سمك التونا لاحتوائها على نسبة عالية من الزئبق. كما يجب تجنب افرازات القطط والحمام, وفي حالة ملامستها يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل تناول أي نوع من الأكل وقبل الاقتراب من الأطفال.