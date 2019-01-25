أنظمة, جديدة, في, وزارة, الصحة:إلزام, المستشفيات, بإخراج, جنين, ميت, من, رحم, أمه, خلال, 72, ساعة, ودفنه, خلال, 10, أيام,

أقرّت وزارة الصحة، مؤخراً، أنظمة جديدة بخصوص حالات الحمل التي تفشل ويتوفى الجنين قبل اكتمال فترة الحمل (غير حالات الإجهاض), ويبقى في رحم الأم. وتنص هذه الأنظمة على إلزام المستشفيات بإخراج الجنين الميت من الرحم, أي تفريغ الرحم, خلال 72 ساعة من ساعة تشخيص موت الجنين، بالإضافة الى ضرورة دفنه خلال عشرة أيام ، وذلك لإعفاء المرأة الحامل من المعانة الجسدية والنفسية والإجتماعية والعاطفية إذا بقي الجنين الميت في رحمها أسابيع طويلة، كما كان يحصل في بعض الحالات لغاية اليوم ، وحيث كان يبقى في المستشفيات شهورا طويلة.وفي رد وزارة الصحة على أسئلة "الصنارة" حول الأسباب التي تقف وراء هذه الأنظمة في هذه الفترة بالذات وحول اذا كان الجنين الميت واحداً من بين توأمين أو ثلاثة توائم أو اكثر قال إيال بسون الناطق بإسم وزارة الصحة: "منشور قسم معالجة حالات فقدان الحمل" في وزارة الصحة يتطرق الى العمل في إطار متعدد المهن والتنسيق بهدف معالجة الاحتياجات الطبية والعاطفية للمرأة الحامل وزوجها منذ ساعة تشخيص فقدان الحمل, مروراً بالعلاج في المستشفى الى حين انتهاء العلاج, ووصولاً الى متابعة العلاج والرعاية في المجتمع".وأضاف: "هذا المنشور تمت كتابته بمشاركة منتدى متعدد المهن الذي شمل أطباء وممرضات وعاملين اجتماعيين وبموجب توجيهات مهنية من مجلسين وطنيين, الأوّل في المجال التشريحي والثاني في مجال طب النساء والتوليد، ويسري مفعوله على جميع المؤسسات الطبية في المستشفيات والعيادات الجماهيرية".وجاء أيضاً أن هذا المنشور يتطرّق الى أربعة مجالات يكمل أحدها الآخر وهي:1. تعيين منسّقة من قبل المستشفى تتولى تركيز مسألة فقدان الحمل وتركيز التنسيق بين الجهات الطبية والنفسية - الاجتماعية المختلفة في المستشفى.2. تعيين منسّقة من قبل المجتمع تتابع المراحل الطبية, النفسية والاجتماعية لدعم وعلاج النساء وأزواجهن وأفراد العائلة بعد فقدان الحمل وللتواصل مع المنسّقة من المستشفى بخصوص مواصلة العلاجات الطبية المستقبلية.3. عملية تفريغ الرحم من الجنين الميت تتم خلال 72 ساعة بواسطة ولادة طبيعية (للجنين الميت) أو بواسطة علاج دوائي بموجب المعطيات والمتطلبات الطبية.4. عملية دفن الجنين الميت تتم خلال عشرة أيام بعد أن يكون خلال هذه الفترة قد تم تسليمه لمعهد التشريح وبذلك يتم إغلاق الدائرة لمصلحة العائلة.وردّاً على سؤال "الصنارة" بخصوص سريان مفعول هذه التعليمات على تفريغ الرحم من جنين ميت اذا كان واحداً من بين توأمين أو عدد توائم أكثر قال إيال بسون: "في هذه الحالة فإن الحديث يدور حول وضع طبي خاص يجب فحصه واتخاذ القرار بحسبه، وهذه الحالة لا تخضع لتعليمات تفريغ الرحم. لذلك يجب التصرّف حسب قرار الطبيب".