كم, بلغ, سعر, فستان, إليسا, في, حفلها, الأخير, بالقاهرة؟,

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائيا كبيراً بأحد فنادق القاهرة، والذي أقامته المؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدي والنساء BGICS.

إليسا تألقت في الحفل بفستان أسود من قماش الدانتيل شفاف عند الساقين، من توقيع philosophy، ويبلغ ثمنه نحو 1,500 دولار أميركي.وحمل الحفل شعار “إلى كل اللي بيحبوني”، حيث تذهب أرباحه للتبرعات لعلاج مرضى السرطان، وبدأت إليسا الحفل على أنغام أغنية” وأنا مالي“، ثم قدّمت باقة من أجمل أغانيها، أبرزها “سهرنا يا ليل”، “إلى كل اللي بيحبوني”، “نفسي أقوله” وغيرها.إلا أنه أثناء استعدادها لتقديم أغنيتها “أسعد واحدة” انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، فتعاملت الفنانة اللبنانية مع الموقف بطرافة، حيث قالت: “شو هالجو الحلو هيدا بيجنن.. كمان هون الكهربا بتنقطع مش بس عنا”.وكانت إليسا قد اختيرت لإحياء الحفل الخيري لتعيينها مؤخرا سفيرة لحملة مكافحة سرطان الثدي بالكشف المبكر من وزارة الصحة اللبنانية، كما أنها تعد خطوة في حملتها التوعوية ضد المرض الذي أصيبت به.يذكر أن إليسا، كانت قد كشفت بعد طرح أغنيتها «إلى كل اللي بيحبوني»، أنها كانت تعاني من سرطان الثدي وعولجت منه وكشفت صور وفيديوهات من تلقيها العلاج بالمستشفى بفيديو كليب الأغنية والتي حققت نسبة نجاح كبيرة.