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تشلسي يلحق بركب مان سيتي لنهائي كأس الرابطة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لحق تشلسي بماشستر سيتي إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه على جاره اللندني توتنهام 4-2 بركلات الترجيح على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في إياب الدور نصف النهائي.



وانتهى الوقت الأصلي بفوز تشلسي 2-1 فاحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل بعدما كان توتنهام فاز 1-صفر ذهابا على ملعب ويمبلي.


وثأر تشلسي لخسارتيه أمام توتنهام هذا الموسم الأولى في الدوري 1-3 في 24 نوفمبر الماضي، والثانية صفر-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة في الثامن من الشهر الجاري.


وكان مانشستر سيتي حامل اللقب حجز بطاقته الأربعاء بعدما جدد فوزه على مضيفه بورتون ألبيون من الدرجة الثانية (الثالثة عمليا) 1-صفر، بعدما كان سحقه بتسعة أهداف نظيفة ذهابا في مانشستر على ملعب الاتحاد.


وتقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في 24 فبراير المقبل.


وأحرز سيتي لقب هذه المسابقة العام الماضي بفوزه الكبير على أرسنال بثلاثية نظيفة.


وهي المرة الثامنة التي يبلغ فيها تشلسي المباراة النهائية للمسابقة التي توج بلقبها 5 مرات آخرها عام 2015 على حساب توتنهام 2-صفر.




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