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الصين تستنسخ قرودا لضبط "الساعة البيولوجية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استنسخ علماء صينيين عدة قرود من آخر معدل جينيا للمساعدة في إجراء أبحاث عن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية التي لها صلة بمشكلات النوم والاكتئاب ومرض الزهايمر.



وقالت وكالة أنباء شينخوا نقلا عن (ناشيونال ساينس ريفيو)، وهي دورية علمية صينية، إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية استنساخ متعددة من قرد معدل جينيا لإجراء أبحاث طبية حيوية. وولدت القرود المستنسخة في معهد علم الأعصاب بأكاديمية العلوم الصينية في شنغهاي.


وأضافت شينخوا أن الاختيار وقع على قرد يعاني من مشكلات في النوم لاستنساخه واستخدم العلماء خلاياه الليفية لاستنساخ خمسة قرود.


وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن حالات الاستنساخ هذه ستمهد الطريق أمام مزيد من الأبحاث على مشكلات من هذا القبيل لدى الإنسان، والتي أصبحت مبعث قلق كبير بالنسبة للصحة العقلية.


وأضافت الصحيفة أن القرود المستنسخة تظهر بالفعل علامات على "السلوك السلبي"، بما في ذلك اضطرابات النوم وكذلك مستويات مرتفعة من القلق و"سلوكيات شبيهه بمرض الفصام".


وأفادت شينخوا بأن البرنامج، الذي تشرف عليه لجنة الأخلاقيات بالمعهد، يتماشى مع المعايير الأخلاقية الدولية الخاصة بأبحاث الحيوان.




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