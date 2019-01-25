بلدية, حيفا, تزيد, دعم, المدارس, الأهلية, بنسبة, 20%,

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لقي الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) فجر هذا اليوم مصرعهما في...
اليوم الجمعة يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً نسبياً خلال...
عبر الناشط السياسي المجرب، رجل الأعمال خليل زبيدات، ابن بسمة طبعون، عن خيبة أمله...
خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون، بهدف...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلا لحادث الطعن...
قام رئيس حزب العمل افي غباي بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة لعائلة المأسوف على شبابها...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة امراه وصفت حالتها...
إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...
تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...
لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...