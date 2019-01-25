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بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20%



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من المتوقع أن تقوم بلدية حيفا في العام المالي 2019 بزيادة الدعم المالي للمدارس الأهلية بمبلغ إجمالي يقدّر بمليونيْ شيكل، بموجب "قانون نهاري"، بواقع زيادة 20%. وستستفيد من الزيادة حوالي 7000 طالب عربي ويهودي في المدارس المعرّفة كمدارس "معترف بها غير رسمية"، بما في ذلك المدارس الأهلية العربية ومدرسة "الريئالي" وغيرها. حيث تخصّص الزيادة لطلاب صفوف الأول حتى الثامن.



وقال رئيس كتلة  "الجبهة الحيفاوية" وعضو لجنة المالية رجا زعاترة: موقفنا هو تعزيز التعليم الرسمي، وفي نفس الوقت رفع الظلم عن الطلاب والأهالي في المدارس الأهلية والذين يدفعون أقساطًا باهظة ولا يتلقون خدمات متساوية المدارس الأهلية توفّر على الدولة والبلدية مئات ملايين الشواقل في البنى التحتية والميزانيات الجارية ومن حق الطلاب والأهالي الحصول على الحد الأدنى من الخدمات التي يحظى به سائر الطلاب في حيفا.




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