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فاجعة في كفرقاسم ... مصرع الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) بحريق منزل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (4 و 7 سنوات) فجر هذا اليوم مصرعهما في مدينة كفرقاسم في اعقاب حريق شب في بيت .


وكانت قوات الاطفائية والانقاذ والشرطة قد وصلت الى مكان الحريق في الحي الجنوبي من المدينة ، حيث عملت قوة الاطفاء على اطفاء الحريق واخراج الطفلين من غرفتهما التي اشتعلت بها النار واتت على كل ما فيها ، الا ان المحاولات بانقاذهما باءت بالفشل وتم اقرار وفاتهما جرا ءاستنشاقهما الدخان المنبعث عن الحريق  .


كما واصيب الوالدين باصابات من الدخان الذي انتشر في جميع انحاء البيت وخاصة الطابق الثاني منه.


واشارت تحقيقات اولية لسلطة الاطفاء والانقاذ وفقا لما جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان السلطة  ان الحريق شب جراء اشتعال فرشه وضع عليها جهاز كهربائي ادى الى اشتعال الفرشه وبالتالي الى انتشار الحريق بالغرفه .

وناشدت سلطة الاطفاء والانقاذ المواطنين مرة اخرى اتباع طرق الامانة والسلامة بكل ما يتعلق باستخدام الادوات الكهربائيه ووسائل التدفئه خلال فصل الشتاء .



هذا ويعم الحزن فجر هذا اليوم الشارع القسماوي للمصاب الجلل وفقدان الطفلين في مأساة حقيقية ..


وتقوم الشرطة وقوة اللاطفاء في هذه الساعة من صباح اليوم الجمعة بفحص اسباب اشتعال الحريق في غرفة الطفلين..




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- حسناء

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