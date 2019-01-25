موسكو:, التدخل, العسكري, في, فنزويلا, سيكون, كارثيا,

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اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...
دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة...
لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق...
أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18...
أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة السعودية رهف القنون التي...
في تصريح يعكس ازدواجية القرار السياسي في إدراة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال...
اتهمت السلطات الأمنية في فينيكس ممرضا باغتصاب مريضة تعاني من الغيبوبة مرات لا...
أعلنت السلطات المكسيكية ، مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بحروق، إثر انفجار...
كان يوم أمس الأربعاء نهارا طويلا في فنزويلا شهد أحداثا دراماتيكية بدأت بإعلان...
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات...