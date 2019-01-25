تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-25 06:00:02 موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا |  2019-01-25 05:57:25 الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة |  2019-01-24 22:12:27 هزة ارضية تضرب منطقة الناصرة والشمال |  2019-01-24 19:53:38 قوائم |  2019-01-24 19:51:17 وزارة الصحة تخصص ميزانية لافتتاح مركز لطب الطوارئ في بسمة طبعون |  2019-01-24 19:49:25 مصرع شاب طعناً في مدينة اللد |  2019-01-24 18:04:58 رئيس حزب العمل افي غباي في زيارة تعزية لعائلة المغدورة ايه مصاروة |  2019-01-24 18:00:22 اصابة خطيرة لسيدة اثر حريق منزل في شعفاط |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موسكو: التدخل العسكري في فنزويلا سيكون كارثيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.


وفي حديث لقناة CNN التلفزيونية الأمريكية، نبه ريابكوف الولايات المتحدة وشركاءها من خطورة أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب الزيت على نار الأزمة في هذا البلد.


وقال الدبلوماسي: "نحن نحذر الجميع، وليس الولايات المتحدة وحدها بل وكل جهة قد تتورط في تنفيذ خطوة من هذه الخطوات، لأن استخدام القوة العسكرية قد يقود إلى تبعات كارثية".




كلمات متعلقة

موسكو:, التدخل, العسكري, في, فنزويلا, سيكون, كارثيا,

تابعونــا

حماس تعلن رفضها المنحة القطرية حماس تعلن رفضها المنحة القطرية 2019-01-24 | 16:40:29

اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...

لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار 2019-01-24 | 14:26:46

دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة...

مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي 2019-01-24 | 14:01:19

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق...

الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا 2019-01-24 | 11:29:47

أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18...

وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية وفاة والد الشابة السعودية رهف القنون بأزمة قلبية 2019-01-24 | 11:17:14

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أن والد الشابة السعودية رهف القنون التي...

تركيا تقر رسميا: نجري "اتصالا" مع الحكومة السورية تركيا تقر رسميا: نجري "اتصالا" مع الحكومة السورية 2019-01-24 | 11:11:45

في تصريح يعكس ازدواجية القرار السياسي في إدراة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال...

اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول 2019-01-24 | 10:20:35

اتهمت السلطات الأمنية في فينيكس ممرضا باغتصاب مريضة تعاني من الغيبوبة مرات لا...

66 قتيلا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك 66 قتيلا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك 2019-01-24 | 09:04:55

أعلنت السلطات المكسيكية ، مقتل 66 شخصا على الأقل وإصابة 76 آخرين بحروق، إثر انفجار...

فيديو وصور - رئيسان لفنزويلا وسط انقسام عالمي فيديو وصور - رئيسان لفنزويلا وسط انقسام عالمي 2019-01-24 | 08:37:58

كان يوم أمس الأربعاء نهارا طويلا في فنزويلا شهد أحداثا دراماتيكية بدأت بإعلان...

مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 2019-01-24 | 06:05:26

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيمطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة فرقة دواوين غزة معبر ايرز حفل تقيم احتجاجا منعها دخول القدس اسرائيل المحتلة سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة الالاف مهرجان استقبال شهر رمضان الكريم ام الفحم مشاركة واسعة اهالي ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور كفر مندا اعتقال مواجهات شرطة قاصرين مدخل القرية الصلح عكا محكمة مفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا اسراء عابد زيود ام الفحم سيلفان شالوم سحب الجنسية المصادقة طلب فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلنويل خرمان اديل فيروز تغني الكرمل فيديو نشر فيسبوك 4 قتلى حوادث الطرق اليوم الثلاثاء مصرع شوارع البلاد شابين الهزيل مدينة رهط
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com