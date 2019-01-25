موسكو:, التدخل, العسكري, في, فنزويلا, سيكون, كارثيا,

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في فنزويلا على خلفية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث لقناة CNN التلفزيونية الأمريكية، نبه ريابكوف الولايات المتحدة وشركاءها من خطورة أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب الزيت على نار الأزمة في هذا البلد.وقال الدبلوماسي: "نحن نحذر الجميع، وليس الولايات المتحدة وحدها بل وكل جهة قد تتورط في تنفيذ خطوة من هذه الخطوات، لأن استخدام القوة العسكرية قد يقود إلى تبعات كارثية".