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الناشط السياسي خليل زبيدات ينوي ترك صفوف حزب العمل



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عبر الناشط السياسي المجرب، رجل الأعمال خليل زبيدات، ابن بسمة طبعون، عن خيبة أمله الشديدة من الوضع الآني الذي وصل اليه حزب العمل استمرارا لتدهوره في السنوات الأربع الأخيرة. وورد ذلك خلال لقائه بيايا بينك، مؤسس النضال الجماهيري والذي عمل سابقا مديرا لمنظمة تاج مئير - المناهضة للعنصرية الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين وتؤيد التعايش المشترك، علما أن بينك مرشح في الإنتخابات الداخلية لحزب العمل.


 وأكد خليل زبيدات على أنه لا يكفل تأييد أحد، بل على العكس تماما فانه يفكر مليا بترك صفوف الحزب، لخيبة أمله من السياسات الداخلية له والاحترابات المستمرة التي أعادته عشرات الخطوات الى الخلف.
الناشط السياسي خليل زبيدات ينوي ترك صفوف حزب العمل




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