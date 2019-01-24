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قوائم



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قوائم ... ومفردها قائمة.. نعيش تشكيلها منذ عشرات السنين... قبيل الانتخابات.. 


ثمرات القوائم غير العربية عادة تُقطف بالتحريض ضد العرب والتمييز ضدهم والملاحقة باللا شرعية و"القومية" في دولة يحكمها اليمين, يشعر فيها العربي بأجواء سيئة. مهما حصلت القوائم اليهودية سوية أو منفردة على مقاعد عندما يصبح تشكيل الحكومة حقيقة تصبح مُرّة تجاه المواطن العربي...

نحن شعب مَرّ بتجارب قاسية حيث أصبحت الأحزاب تعمل لمصلحتها الفردية.. التاريخ يكرر نفسه.. فكل انتخابات تُنتج أحزاباً كثيرة مع مقاعد قليلة تنبثق عنها حكومات هشة, حيث لا تُكمل الحكومات مدتها.. بسبب المصالح والانقسامات. وتُصبح هذه "القوائم" وكأنها لم تكن.

كما لا ننسى أن مجرد إعلان المواطن العربي نيته التصويت يجعل جهات معينة تتهمه بالهرولة الى صناديق الاقتراع "ثأراً" ضد الدولة!! وإذا امتنع عن التصويت اعتبر انه ضد الدولة أيضاً بادعاء أنه لا يقبل ولا يعترف بوجودها. 

خاصة في أيام الانتخابات القريبة يصبح جهل الطرف الآخر, اليهودي, "جهلاً عبقرياً".. اما في الأيام العادية يعيش العربي انتكاساً لمجرد وجوده.

*   *   *

السياسة, الجنس, الدين

يبدو ان تساقط الشُهب على الأرض لا يدعو للقلق. لكن أي اشارة نحو الانتقادات السياسية والجنس والدين تدعو الى القلق.

يبدو أن نشر صورة لنساء منقّبات بينهن واحدة سافرة في مجلة "ريبورتر", تمضي بعكس السير, هي مخالفة لكل ما يتعلق بعادات وتقاليد المجتمعات.واضح أنه يُنظر الى النساء على أنهن أقلية في كل مجتمع من حيث قوتهنّ.

هذا الوضع قائم منذ القدم وللأسف سيبقى هكذا, لذلك برأيي فإن النساء مهما كانت ثقافتهنّ سوف يبقى التمييز ضدهنّ.
وأما حرية التعبير خاصة على ما يُطلق عليه المُحرمات فهو ممنوع.الحديث عن مساواة المرأة وشرعيتها والتعبير عن حريتها أشبه بِمَن يقتل القتيل ويمشي في جنازته ويعلن عليه الحداد.

لا يوجد منطق ولا عدالة في أن يَسْلب المجتمع العربي بشرعيته شرعية المرأة.. هذا المجتمع الذي يسلب شرعية النساء بحاجة الى نفض (وليس انتفاضة) يجعله يصحو ويحقق أمراً شرعياً بالنسبة للمرأة وحريتها في مجتمع ذكوري سلب منها ما هو جزء من حقوقها في المجالات السياسية والجنسية والدينية..
عليها أن تتجرد من الترهيب والتهديد والعنف...هذه الصورة التي نشرت هي صورة معبرة عن إمرأة أرادت السير بالعكس لأنها تعتبر أن الدين والتديّن موجود في قلب الإنسان وليس في مظهره. 

هذه الصورة لا تعتبر تهجماً على احد ومن حق المرأة ان تختار بإرادتها وبخيارها ما تفعله عندما تشاء دون انتقادات ولا عقوبات.... *   *   *
بدها شوية توضيح ....* نتنياهو حول كل سؤال عن قضيته فيما يتعلق بالتحقيقات يُجيب... لا أعرف لا ادري....جوقة نتنياهو المنشدة الداعمة له تترأسها ميري ريچيڤ وتساحي هنچپي ويسرائيل كاتس و, و, و, و...
* طاقم خاص في مكتب رئيس الحكومة أقرّ منح عطلة ولادة للرجال مدفوعة الأجر.  واضح كيف سيستغلها الجميع... أما  في اليابان فلا يستغلونها خوفاً من الإساءة الى مكان عملهم...

ڤيدا مشعور
قوائم




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