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مصرع شاب طعناً في مدينة اللد



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلا لحادث الطعن الذي وقع في شارع دافيد هميليخ في مدينة اللد تلقت الشرطة بلاغ من مشفى اساف هروفيه عن وفاة المصاب البالغ من العمر 36 عام متاثرا بجراحه.


من تحقيق اولي تبينت شبهة لخلفية جنائية.

 قوة من الشرطة في المكان ويتم فحص ملابسات الحادث.
مصرع شاب طعناً في مدينة اللد




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