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حل فريق هبوعيل شفاعمرو بشكل نهائي



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علمنا قبل قلبل بأن المحكمة التأديبية لاتحاد كرة القدم القطري ردت الالتماس الذي قدمه رئيس ادارة الفريق ومؤسسه داهش سواعد والذي يعني خروج الفريق من الدوري وحل رسمي للفريق.


وكانت المحكمة قد استمعت عصر امس لمحامي الفريق الشفاعمري طارق زيدان والاسباب التي الزمت الفريق التغيب عن مبارتين والظروف التي مر فيها الفريق في السنة الاخيرة.

هذا القرار يعتبر ضربة قاسية لرياضة في شفاعمرو والتي وصلت للقمة في سنوات سابقة.




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