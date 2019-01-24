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رئيس حزب العمل افي غباي في زيارة تعزية لعائلة المغدورة ايه مصاروة



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قام رئيس حزب العمل افي غباي بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة لعائلة المأسوف على شبابها المغدورة ايه سعيد مصاروة وذلك لتقديم واجب العزاء بعد ان تم تشييع جثمانها امس الاربعاء.


وقال غباي "اتيت اليكم لاعزيكم كوني انسان ومواطن في اسرائيل اولا وقبل كل شيء... جميعنا سمعنا عن قصة مقتل اية على يد وحش بشري قاتل حقير وجميعنا حزنا وتعاطفنا مع العائلة ومصابها الاليم خاصة واننا سمعنا عن شابة طموحة متعلمة مثقفة وكل ذنبها انها ذهبت بعيدا لتحقق احلامها الا ان القاتل تربص لها وغدرها".




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