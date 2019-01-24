اصابة, خطيرة, لسيدة, اثر, حريق, منزل, في, شعفاط,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة امراه وصفت حالتها بالحرجه اثر حريق شب في مبنى سكني بمخيم شعفاط .خمسة طواقم اطفاء وانقاذ تعمل في المكان بالبحث عن عالقين بعد تخليص المراه التي وصفت حالتها بالحرجه .تم نقل المصابه الى المشفى لتلقي العلاج في حين تواصل طواقم الاطفاء والانقاذ العمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره.