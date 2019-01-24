تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 16:40:16 العالم على موعد مع أول هاتف "دون أزرار أو منافذ" |  2019-01-24 16:40:29 حماس تعلن رفضها المنحة القطرية |  2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |  2019-01-24 12:29:29 فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة |  2019-01-24 12:24:31 اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد |  2019-01-24 12:21:31 الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ |  2019-01-24 12:07:07 بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض |  2019-01-24 11:34:03 سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ ألبومه الجديد "​كل يوم من ده​"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".



الألبوم يضم 20 أغنية ليعوّض حماقي بذلك غيابه أكثر من 3 سنوات عن الساحة الفنية، حيث كان آخر ألبوماته "عمره ما يغيب"، الذى طرحه في صيف 2015.


وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم ​أمير طعيمة​، ​أيمن بهجت قمر​، ​تامر حسين​، خالد تاج، ​نادر عبد الله​، ​عمرو مصطفى​، شريف تاج، تامر علي، محمد يحيى، تميم، توما، نادر حمدي، ورامي سمير.




كلمات متعلقة

محمد, حماقي, يطرح, ألبومه, الجديد, "كل, يوم, من, ده",

تابعونــا

صورة - محمد هنيدي يتحدى تامر حسني بعضلاته صورة - محمد هنيدي يتحدى تامر حسني بعضلاته 2019-01-24 | 14:10:28

بطريقته الكوميدية المعهودة خاض الفنان محمد هنيدي تحدي مع تامر حسني على صورته التي...

شكران مرتجى تعرض على يارا فكرة “ديو” يجمعهما شكران مرتجى تعرض على يارا فكرة “ديو” يجمعهما 2019-01-24 | 13:20:43

وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة للفنانة اللبنانية يارا عبر حسابها...

ريهام حجاج تنشر صورتها مع زوجها الأول وترد على مهاجميها ريهام حجاج تنشر صورتها مع زوجها الأول وترد على مهاجميها 2019-01-24 | 11:23:34

مازالت الفنانة المصرية ريهام حجاج تتعرض لانتقادات كثيرة بعدما أعلنت عن زواجها من...

أصالة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل أصالة توضح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل 2019-01-24 | 10:27:52

أثارت الفنانة السورية أصالة، العديد من تساؤلات متابعيها حول خضوعها لعمليات...

التركية مريم أوزيرلي في جلسة تصوير جريئة وتتعرض لانتقادات التركية مريم أوزيرلي في جلسة تصوير جريئة وتتعرض لانتقادات 2019-01-24 | 09:03:45

خضعت الفنانة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» لجلسة تصوير جديدة...

كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ كيف ستكون عودة “أبو غالب” لمسلسل “باب الحارة”!؟ 2019-01-23 | 14:55:54

أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار...

تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! تامر حسني يظهر بعضلات مفتولة… ومتابعينه يتهمونه بالحقن! 2019-01-23 | 12:41:11

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية...

إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة إليسا تخطف الأنظار في دبي بإطلالة مختلفة 2019-01-23 | 10:24:43

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن...

رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري رغم حبها للأطعمة الدسمة.. إليكم سر رشاقة ياسمين صبري 2019-01-23 | 08:53:43

صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ​ياسمين صبري​ التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد...

أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد أحلام تتغزل بزوجها وتثير غضب الجمهور بفيديو جديد 2019-01-22 | 19:49:07

مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مهرجان الطفل مشاركة واسعة قائمة ناصرتي يوم الطفل العالمي الناصرة عملية طعن شرطي حرس حدود القدس البلدة القديمة اطلاق النار على شاب فلسطيني اصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقبطلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جراففتى دير حنا سقوطه عن حصان مركز حيان الطبي مستشفى نهاريا ضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق مالك خطيب سجن محكوميته كفر كنا مجيدو يدخل طبيب اسنان شارع 90 عين جدي الجنوب اغلاق شوارع سيول امطار جبر حمود يعلن استقالته منتدى السلطات المحلية الدرزية جولس الشركسيالتوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com