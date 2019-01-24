طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ ألبومه الجديد "​كل يوم من ده​"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الألبوم يضم 20 أغنية ليعوّض حماقي بذلك غيابه أكثر من 3 سنوات عن الساحة الفنية، حيث كان آخر ألبوماته "عمره ما يغيب"، الذى طرحه في صيف 2015.وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم ​أمير طعيمة​، ​أيمن بهجت قمر​، ​تامر حسين​، خالد تاج، ​نادر عبد الله​، ​عمرو مصطفى​، شريف تاج، تامر علي، محمد يحيى، تميم، توما، نادر حمدي، ورامي سمير.