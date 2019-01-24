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هكذا نتخلص من الرطوبة في غرف النوم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشارت الرابطة الألمانية لصناعة المراتب إلى أنه يتعين تهوية غرف النوم بصورة منتظمة، خاصة أثناء فصل الشتاء لأن المراتب تمتص الكثير من الرطوبة، ما قد يؤدي إلى ظهور العفن، وانتشار عث غبار المنزل.



ونصحت الرابطة الألمانية باستعمال مقياس الرطوبة، واتخاذ إجراءات مضادة عندما يكون الهواء رطباً جداً، وأضافت أن الرطوبة عادة ما تكون في أعلى مستوى لها في الصباح في غرف النوم، ومن الأفضل أن تكون الرطوبة ما بين 40 و60%.


وإذا لم يتمكن المرء من تهوية غرفة النوم بشكل كافٍ وأصبحت رطبة للغاية، يمكن وضع أوانٍ مملوءة بالملح في الغرفة، إذ يعمل الملح على امتصاص الرطوبة، أواستعمال أجهزة إزالة الرطوبة العاملة بالحبيبات.




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