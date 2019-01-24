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برشلونة يقتنص "الموهبة الهولندية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح نادي برشلونة الإسباني في اقتناص نجم أياكس أمستردام الواعد، فرنكي دي يونغ، بعد أن توصل إلى اتفاق للتعاقد معه بقيمة 86 مليون يورو (98 مليون دولار) بعد انتهاء الموسم الحالي.



وقال العملاق الكتالوني في بيان، إن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما سيوقع على تعاقد لخمس سنوات مع النادي، في صفقة قيمتها المبدئية 75 مليون يورو، إضافة إلى 11 مليون يورو تبعا لبنود أخرى في العقد.


وأشرف رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير التنفيذي لنادي برشلونة أوسكار جراو، شخصيا على إبرام الصفقة، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".


ووفقا لتقارير صحفية فإن راتب دي يونغ مع برشلونة سيصل إلى 10 ملايين يورو سنويا و6 ملايين أخرى كحوافز إضافية.




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