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حماس تعلن رفضها المنحة القطرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ 15 مليون دولار.



وقال نائب رئيس قائد حماس في قطاع غزة خليل الحبة في مؤتمر صحفي ان حماس ابلغت السفير القطري محمد العمادي رفضها استلام المنحة القطرية بسبب الشروط الاسرائيلية لادخالها.


واوضح الحية ان حماس قدمت شرحا للعمادي حول اسباب رفضها للمنحة القطرية، وان قطاع غزة لن يكون ساحة للمهرجانات الانتخابية الاسرائيلية.




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