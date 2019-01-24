تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 14:57:54 الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ |  2019-01-24 14:42:36 فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام |  2019-01-24 14:26:46 لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار |  2019-01-24 14:01:19 مصر.. مصرع 11 شخصا وإصابة 20 في حادث مأساوي |  2019-01-24 13:47:33 مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل |  2019-01-24 13:38:31 فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" |  2019-01-24 13:20:23 عقار ثوري للسرطان يضرب "ساعته البيولوجية" |  2019-01-24 12:57:18 قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا |  2019-01-24 12:29:29 فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة |  2019-01-24 12:24:31 اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد |  2019-01-24 12:21:31 الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ |  2019-01-24 12:07:07 بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض |  2019-01-24 11:34:03 سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* |  2019-01-24 11:29:47 الايراني قاسم سليماني يزور جنوب سوريا سرا |  2019-01-24 11:22:09 هل تضطر البشرية لتناول الحشرات بدل اللحم؟ |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي لمدققي الحسابات في البلاد ، وذلك في فندق جولدن كراون، لبحث العلاقة بين الإقتصاد الإسرائيلي ومديري الضرائب العامة مع الوسط العربي.



شارك في المؤتمر المئات من مدققي الحسابات في البلاد من جميع المناطق ورئيسة نقابة مدققي الحسابات في البلاد ايريس شطارك.

 افتتح المؤتمر بعرافة مدقق الحسابات وليد سلامة من نقابة مدققي الحسابات منطقة الناصرة ، تلتها كلمات ترحيبية من القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة محمد عوايسي ومدقق الحسابات اسامة حسن رئيس النقابة في منطقة الناصرة والمروج وممثلين عن سلطة الضرائب ومحاسبين من جميع انحاء البلاد.


وفي حديث للصنارة نت مع أسامة حسن رئيس نقابة مدققي الحسابات , فرع الناصرة والشمال، قال: "هذا المؤتمر السنوي يقام للمرة السادسة على التوالي في مدينة الناصرة، وذلك بعد نجاح المؤتمرات التي قمنا بتنظيمها السنوات الماضية ، يشارك في المؤتمر مدققي حسابات من جميع انحاء البلاد ، خلال هذا المؤتمر نقدم محاضرات ومواضيع التي تتعلق بالضرائب وبرامج مديري الضرائب العامة في البلاد وعلاقتها مع الوسط العربي لبحث ميزانية الدولة  والغبُن الذي يُطال الاقلية العربية من مخصصات ميزانية الدولة".




كلمات متعلقة

الناصرة, -, انعقاد, المؤتمر, ال, 6, لمدققي, الحسابات, في, البلاد‎,

تابعونــا

فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام 2019-01-24 | 14:42:36

تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...

مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل 2019-01-24 | 13:47:33

لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...

فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" 2019-01-24 | 13:38:31

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا 2019-01-24 | 12:57:18

تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...

فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة 2019-01-24 | 12:29:29

اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...

اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد 2019-01-24 | 12:24:31

بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...

الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ الناصرة - افتتاح غرف الولادة والعمليات العصرية في مستشفى العائلة المقدسة بحضور نائب الوزير ليتسمان‎ 2019-01-24 | 12:21:31

بحضور الحاخام يعقوف ليتسمان نائب وزير الصحة وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة...

بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض بيت لحم - الأشغال الشاقة 5 سنوات لمدان بقضية هتك عرض 2019-01-24 | 12:07:07

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية...

سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* سلطة الاطفاء والانقاذ تعقد جلسات عمل مع ممثلي الكنائس في مدينة الناصرة* 2019-01-24 | 11:34:03

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

جعفر فرح يترشح لانتخابات الكنيست المقبلة مع الجبهة جعفر فرح يترشح لانتخابات الكنيست المقبلة مع الجبهة 2019-01-24 | 10:59:48

عقب جعفر فرح على ما نشر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تجديد انتسابه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دوابشة الطفل احمد يصل العاصمة مدريد اسبانيا لقاء رونالدو فريق دوما حرق عائلته الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسبث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي ممرض سابق مستشفى رمبام حيفا اعمال مشينة مريضة عطاء جابر مجد الكروم قائد منخب اسرائيل للشبية القرأن الكريم ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة محمد القيق الصحفي عائلته يجتمع لاول مرة منذ اعتقاله رامي ايهاب النمر الفتى يافا متأثرا اصابته حادث دهس طرق مصرع مستشفى مدينة افراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةسائق دراجة نارية علق تحت شاحنة مفرق عبلين حادث طرق اصابتان انقلاب سيارة قرب شعب اليوم حادث طرق ذاتي حيان مركز طبي اسلحة ذخيرة قرية طوبا زنغرية تفتيش شرطة تحقيق حيازة سلاح تفتيش حتى لو لم تكن مشتبها الشرطة السماح قراءة اولى قانون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com