الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎

إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي لمدققي الحسابات في البلاد ، وذلك في فندق جولدن كراون، لبحث العلاقة بين الإقتصاد الإسرائيلي ومديري الضرائب العامة مع الوسط العربي.

شارك في المؤتمر المئات من مدققي الحسابات في البلاد من جميع المناطق ورئيسة نقابة مدققي الحسابات في البلاد ايريس شطارك.افتتح المؤتمر بعرافة مدقق الحسابات وليد سلامة من نقابة مدققي الحسابات منطقة الناصرة ، تلتها كلمات ترحيبية من القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة محمد عوايسي ومدقق الحسابات اسامة حسن رئيس النقابة في منطقة الناصرة والمروج وممثلين عن سلطة الضرائب ومحاسبين من جميع انحاء البلاد.وفي حديث للصنارة نت مع أسامة حسن رئيس نقابة مدققي الحسابات , فرع الناصرة والشمال، قال: "هذا المؤتمر السنوي يقام للمرة السادسة على التوالي في مدينة الناصرة، وذلك بعد نجاح المؤتمرات التي قمنا بتنظيمها السنوات الماضية ، يشارك في المؤتمر مدققي حسابات من جميع انحاء البلاد ، خلال هذا المؤتمر نقدم محاضرات ومواضيع التي تتعلق بالضرائب وبرامج مديري الضرائب العامة في البلاد وعلاقتها مع الوسط العربي لبحث ميزانية الدولة والغبُن الذي يُطال الاقلية العربية من مخصصات ميزانية الدولة".