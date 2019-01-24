بريجات الشركة المتخصصة في انتاج العصائر على اساس الفواكه الطبيعية ذات الجودة العالية ، توسع سلسلة البيارة مع مذاق جديد بحلة خاصة ومحدودة – ليمون لايم. تشمل السلسلة المحبوبة طعمات الحمضيات – البرتقال، ليمون نعناع، أشكوليت والآن مع المذاق الجديد والمنعش – ليمون لايم."مجموعة البيارة"، مشروبات تعتمد على عصائر الحمضيات الرائعة، مع دمج قطع من مركبات الحمضيات النضرة، وتعرض للسنة السابعة. وتحظى المجموعة في كل عام بنجاح وطلب متزايد من قبل المستهلكين. مجموعة مشروبات بريجات تنتج بدون مواد حافظة وبدون أصباغ طعام صناعية.وبمناسبة الإصدار، تعرض بريجات رزمة احتفالية لمجموعة البيارة وتحتوي على 3 قناني من المشروب الخفيف بسعة 1.5 لتر:مشروب خفيف برتقالمشروب خفيف أشكوليتمشروب خفيف مع المذاق الجديد ليمون لايمبالإمكان الحصول على الرزمة من المجموعة المحبوبة الجديدة مع الطعم الجديد ليمون لايم بقناني 1.5 لتر، في شبكات التسوق ونقاط البيع في أنحاء البلاد.