فصل, مؤذن, مسجد, الجزار, في, عكا, لممارسته, رياضة, بناء, الاجسام,

تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية "قسم الأديان" انهت فيها عقده كمؤذن وجاء فيها:

"لقد شاركتَ في بطولة كمال الأجسام ، ولبستَ لباسا غير محتشم، لا يُناسب الوظيفة، لذا فإننا نُنهي تعاقدك"وفاز إبراهيم المصري بمسابقة كمال الأجسام عام 2016 ،ولم ينشر صورته إلا عام 2019.!وتجدر الاشارة الى ان الرياضي ابراهيم المصري قدم اعتذارا رسميا عن هذه المشاركة الا ان الوزارة رفضت الاعتذار وأصرت على قرار الفصل.