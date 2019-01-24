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لبنان وسوريا ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة أوسكار 2019.



ووصل فيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي القائمة في فئة "أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية" إلى جانب 4 أفلام أخرى، وهي "حرب باردة" (كولد وور) من بولندا و"روما" من المكسيك و"لصوص المتاجر" (شوب ليفترز) الياباني و"لا تنظر بعيدا" (نيفر لوك أواي) من ألمانيا.


وقالت نادين لبكي لوكالة "رويترز" بعد إعلان القائمة إن هذا ترشيح فيلمها للأوسكار يمثل انتصارا كبيرا لأطفال الشوارع الذين شاركوا في تصويره.


واستعانت المخرجة اللبنانية بأطفال شوارع لسرد حكاية طفل عمره 12 عاما يحاول التصدي لإجبار شقيقته على الزواج فور بلوغها.


وسبق أن فاز "كفر ناحوم" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سراييفو الدولي بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور في مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان النرويج السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور التفضيلية في مهرجان كالغاري في كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم في مهرجان أنطاليا.




كما وصل فيلم "عن الآباء والأبناء" للمخرج السوري طلال ديركي للقائمة النهائية للأوسكار في فئة "أفضل فيلم وثائقي طويل"، التي يتنافس ضمنها فيلمان من بريطانيا وفيلمان من الولايات المتحدة.


ويسلط فيلم "عن الآباء والأبناء" الضوء على واقع الحرب السورية وتأثير المعارك العنيفة على الأطفال الذين سُلبت طفولتهم، من خلال قصة أب سوري يقاتل ضمن صفوف "جبهة النصرة"، ويحاول أن يجعل من أبنائه مقاتلين.


وكانت السلطات الأمريكية امتنعت عن إصدار تأشيرة دخول لمخرج الفيلم الذي يعيش حاليا في ألمانيا لكنها عادت ومنحته إياها في منتصف يناير كانون الثاني.


ومن المنتظر إعلان الفيلم الفائز في كل فئة من جوائز الأوسكار في الدورة الحادية والتسعين خلال حفل يقام في الـ24 من فبراير المقبل.




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