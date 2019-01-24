شخصية, نيمار, تُبعده, عن, ريال, مدريد,

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ذكرت تقارير صحفية أن البرتغال قد توجه صفعة قوية لنجمها كريستيانو رونالدو، وتسحب...
غادر النجم البرازيلي نيمار الملعب منتصف الشوط الثاني لمباراة فريقه باريس سان...
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