مصر.., مصرع, 11, شخصا, وإصابة, 20, في, حادث, مأساوي,

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع اصطدام بين سيارتين "ميكروباص" بسبب الضباب.وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي "كفر الدوار- الإسكندرية" بسبب الضباب الكثيف.

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