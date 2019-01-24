الطب, البديل, قد, يساعد, في, تخفيف, أعراض, الصدفية,

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كشفت دراسة علمية حديثة عن عقار، ما زال في مراحله التجريبية الأولى، يمكنه وقف نمو...
يؤكد العلماء على أن تزايد سكان المعمورة سيصعب توفير الغذاء اللازم لهم، ما يشير...
يعاني معظمنا من سيلان الأنف عند الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد، لذلك لا ننفك...
أظهرت دراسة حديثة نشرتها الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية...
توصل بحث علمي بريطاني جديد إلى أن مكملات فيتامين D تحد من مخاطر أمراض الرئة...
أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...
يقول المثل "نحن ما نأكل"، وهذا صحيح إلى حد كبير، إذ يضمن النظام الغذائي السليم صحة...
لم يعد الوقت عذرًا لعدم ممارسة الرياضة، حيث وجد بحثٌ جديد أنه حتى بضع دقائق...
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص...
تشير العديد من الدراسات الطبية إلى خطورة تناول الطعام ليلا، لكن الكثير من الأشخاص...