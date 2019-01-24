صورة - محمد هنيدي يتحدى تامر حسني بعضلاته

بطريقته الكوميدية المعهودة خاض الفنان محمد هنيدي تحدي مع تامر حسني على صورته التي نشرها داخل صالة الألعاب الرياضية وظهر من خلالها بشكل مفاجئ للجمهور وهو بعضلات مفتولة.

نشر هنيدي صورة مقسومة تجمعه مع تامر حسني بعضلاته الحالية، وقارنها بصوره له من فيلمه “فول الصين العظيم” عام 2004، في أحد المشاهد وهو يرتدي بذلة تنكريه تظهره بعضلات ضخمة وعلق عليها بتحدي 15 عاما #15yearschallenge.وكان تامر حسني علق على صورته التي نشرها، وأكد أنه خضع لتمرينات قوية للتحضير لفيلمه الجديد دون أن يوضح اسمه، وكتب “استعدادات قوية لفيلمي الجديد، ان شاء الله فيلم مختلف ومحطة جديدة في حياتي السينمائية من حيث التمثيل والمضمون والصورة مع نجوم العمل الكبار والمخرج اللبناني العبقري سعيد الماروق.