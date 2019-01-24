مصرع, طفلين, بحادثين, منفصلين, في, بيت, لحم, والخليل,

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إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...
تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق...
تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...
اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...
بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...
بحضور الحاخام يعقوف ليتسمان نائب وزير الصحة وعلي سلام - رئيس بلدية الناصرة...
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
عقب جعفر فرح على ما نشر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تجديد انتسابه...