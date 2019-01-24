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مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وأفاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية  المقدم لؤي ارزيقات بأن طفل توفي في حادث سير ببلدة بيت فجار، وأوقفت الشرطة السائق وباشرت بالتحقيق في الحادث.


وفي سياق متصل، باشرت الشرطة والنيابة العامة في الخليل بالتحقيق بظروف وفاة طفل 15 عاما من مدينة يطا جنوب الخليل، بعد أن وصل المستشفى الحكومي في حالة حرجة، وبعد لحظات أعلن الاطباء عن وفاته.




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