جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق موضوعي وسريع، قدمت اليوم النيابة العامة الى المحكمة لائحة اتهام بحق أحد سكان مدينة الرملة البالغ من العمر19 عام بتهمة التهديد، مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى نهاية الاجراءات القانونية.

بداية التحقيق في هذه القضية كانت مع تلقي شرطة اسرائيل بلاغًا من فتاة قاصر، تبلغ من العمر 16 عام من مدينة الرملة، حول تلقيها تهديدات بالقتل من قبل اخيها البكر.بفضل تحقيق موضوعي وسريع لملابسات الحادث، تبين أنه في أعقاب خلاف بين الاثنين قام المتهم بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر في المقبرة مستخدمًا صورة شقيقته.وجاءت في توثيق الفيديو أقوال المتهم :" *هنا لا يوجد مكان واسع..وهذه الطرية والكريكات، قمت بتحضير كل شيءمكانك هنا، قرب النفاياتهذه الفتاة، سيكون مكانها هنا هذا الأسبوعهنا بين القبور، في هذا المكانهنا، هنا في هذا المكان"*تم القاء القبض على الشاب المتهم يوم 19.1.2019 ومع نهاية الجلسة التي اقيمت في محكمة الصلح في ريشون لتسيون تم اطلاق سراحه على يد المحكمة بشروط مقيدة والحبس المنزلي.لكن اليوم مع تقديم لائحة الاتهام بحقة، طلبت الشرطة من المحكمة ان تقوم بتوقيفه وحجزه خلف القضبان حتى نهاية الإجراءات القانونية ضده.