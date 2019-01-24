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شكران مرتجى تعرض على يارا فكرة “ديو” يجمعهما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ رسالة للفنانة اللبنانية يارا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث وجهت الشكر لها بعد اتصال يارا بها للإطمئنان على صحتها بعد تعرض مرتجى لحادث سير مؤخراً، وكتبت مرتجى التالي: “شوبدي قول شكراً لإتصالك للهفتك لمحبتك ياصديقتي يا روح الروح”.



يارا ردت على رسالة مرتجى بالتالي: “ما تقولي شي بس اهتمّيلنا بحالك وصيري منيحه متل قبل وأحسن بدنا ياكي دايماً معنا وبكل شي متل ما عوّدتينا وسلامة قلب قلبك وما تشوفي شر بحبك”.



فردت مرتجة من جديد بالتالي: “طبعا وبنعمل فيديو كليب سوا انتي بتغني وانا بسمع وبسمع”.




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