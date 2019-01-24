كلمات متعلقةروبوتات, في, خدمتك, بفندق, خيالي, لمجموعة, "علي, بابا",
يبدو أن أسعار أجهزة غالاكسي إس 10 تعرضت للتسريب عن طريق الخطأ، وذلك قبل أقل من شهر...
هل يمكن اللجوء ذات يوم إلى جذور الأشجار والأغصان والفروع لاستخدامها كوقود لتشغيل...
نجحت زرافة شجاعة في محمية طبيعية بجنوب أفريقيا، في التغلب على آلامها بعد صراع دام...
تعرض تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، الثلاثاء، إلى عطل فني منع ملايين المستخدمين...
أظهرت لقطات محزنة نباح كلبة أم وهي تندفع نحو السيارات المارة، بحثا عن مساعدة...
حسم الطب الشرعي في ولاية نيويورك سبب وفاة شقيقتين سعوديتين، كانت السلطات قد عثرت...
مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة فيسبادن بولاية هسن الألمانية، بتهمة قتل...
يوم تلعب صغار الأفيال في إفريقيا، تهتز القلوب في أوروبا، وتحديداً قلب المصورة...
عرض موقع "eBay" الشهير على الإنترنت، الحطام الناتج عن حادث سيارة الأمير فيليب، للبيع...
في واقعتين أثارتا الاهتمام في تركيا يتسبب كائن حي طفيلي يوجد في القطط بإصابة...