قبول, الطالبة, حلا, عيشان, في, الصف, العاشر, بمدرسة, دار, العلوم, الثانوية, الأهلية-الجديدة, المكر, لجامعة, حيفا,

تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار العلوم الثانوية الأهليّة جديدة - المكر في الصف العاشر 1 تخصص علم الحاسوب – فيزياء . ستنضم الطالبة إلى مقاعد الدّراسة في جامعة حيفا خلال الشهر الحالي ( شباط 2019 ) بشكل رسمي في قسم هندسة الحاسوب لنيل شهادة Bsc. مهندس في علم الحاسوب.

من الجدير ذكره انه تم اختيار الطالبة حلا بعد اجتياز امتحان القبول الجامعي بنجاح تام ، وستبدأ بالفعل دراستها في الجامعة ضمن برنامج خاص يدمج بين دراستها الثّانويّة في الصف العاشر وبين دراستها الجامعيّة.وستحصل الطالبة على الشّهادة الجامعيّة في هندسة الحاسوب مع بلوغها سن 19 سنة بعد اجتيازها الامتحانات الجامعيّة .ويجدر بالذكر أنه تم قبول الطالبة ميمنة حسن الى نفس المساق التعليمي السنة الماضية, وما زالت مستمرة بنجاحها في المسار التعليمي, وتفخر المدرسة بالتحاق الطالبة حلا الى نفس المساق التعليمي, متمنين بذلك دوام التقدم والنجاح للطالبتين في تعليمهما.وقد عبّر الأستاذ خليل ميعاري مدير المدرسة عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه الطالبة من إنجاز عظيم وقد قام بتوجيه كلمة شكر إلى مستشارة المدرسة المعلمة منى فاعور-عرابي على دعمها ومتابعتها وتشجيعها للطالبة.